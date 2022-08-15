الأثنين 17 محرم 1444 ﻫ - 15 أغسطس 2022 |
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كلوب: المنتقدون تسرعوا في الحكم على المهاجم نونيز

منذ 42 دقيقة
نونيز

نونيز

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أشاد يورغن كلوب مدرب ليفربول بالقدرات البدنية والفنية لداروين نونيز قائلا إن منتقدي المهاجم القادم من أوروجواي لم يمنحوه الوقت الكافي للتكيف مع محيطه الجديد قبل الحكم عليه.

وتعرض نونيز، الذي تعاقد ليفربول معه قادما من بنفيكا مقابل 75 مليون يورو (76.45 مليون دولار)، لانتقادات بعد إخفاقه في الظهور بشكل جيد في هزيمة قاسية 4-صفر قبل انطلاق الموسم أمام مانشستر يونايتد.

وبعد معاناته المبكرة، سجل نونيز أربعة أهداف في مباراة ودية أمام رازن بال شبورت لايبزيج كما هز الشباك في فوز ليفربول 3-1 على مانشستر سيتي في مباراة درع المجتمع وفي التعادل مع فولهام في الدوري الأسبوع الماضي.

وقال كلوب لشبكة سكاي سبورتس في مقابلة اليوم الاثنين “قبل خمسة أسابيع عندما بدأنا التحضير للموسم الجديد لم يظهر نونير بشكل جيد من وجهة نظر المنتقدين في مباراته الأولى. من الجنون الحكم بهذه السرعة على أي لاعب.

“يمكنكم جميعا مشاهدة قدراته حاليا. إنه المهاجم المناسب للفريق. يختلف نسبيا عن باقي اللاعبين الموجودين. إنه مهاجم نشيط ويملك طاقة كبيرة.

“إنه قوي جدا بدنيا وفنيا وستزيد هذه الأمور مع المزيد من الاستقرار والانسجام والثقة وشعوره بالأمان في محيطه الجديد”.

وشدد كلوب على أهمية منح اللاعبين المزيد من الوقت للانسجام مع فرقهم الجديدة وقال إن إرلينغ هالاند الوافد الجديد على مانشستر سيتي واجه أيضا انتقادات مبكرة.

وأهدر هالاند عدة فرص وعانى للانسجام مع زملائه الجدد في الهزيمة في مباراة درع المجتمع لكنه سجل هدفين أمام وست هام يونايتد في أول ظهور له بالدوري وصنع هدفا في فوز سيتي 4-صفر على بورنموث يوم السبت.

وقال كلوب “لا يمكنك أن تطلب من أي لاعب أن يمنحك 100 في المئة من مجهوده ومهاراته على الفور.

“نعمل على تطوير أداء نونيز في الوقت الحالي وبطريقة جيدة”.

وسيتطلع ليفربول لتحقيق أول انتصار له في الدوري هذا الموسم عندما يستضيف كريستال بالاس في الدوري الممتاز في وقت لاحق اليوم الاثنين.

    المصدر :
  • رويترز

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