كلوب يثني على خروج ماني من ليفربول

أثنى المدرب الألماني يورغن كلوب على نجم ليفربول السابق ساديو ماني، الذي انتقل مؤخرا إلى بايرن ميونيخ الألماني، مشددا على الطريقة التي خرج بها.

وقال كلوب معلقا لأول مرة حول تفاصيل خروج النجم السنغالي من ليفربول: “أعجبتني الطريقة التي رحل بها، لأنها كانت سلسة جدا”.

وأضاف كلوب: “كنا نعلم برحيله، لقد أخبرنا قبلها بنفسه، كما تحدث إلينا وكيل أعماله. كانوا يرغبون بالانتقال والعثور على تحد جديد في ناد جديد”.

وأكد كلوب أن مفاوضات الخروج “لم تكن سهلة أبدا”، مشيرا إلى أن الأمر يبدأ بالتعقيد عندما تتم مناقشة الأمور المادية، لكنه أكد أن حتى التفاصيل الصعبة مضت بشكل ممتاز.

وأعلن بايرن ميونيخ، قبل أسابيع، توقيعه مع ساديو ماني، في صفقة وصلت لـ40 مليون يورو، لينهي رحلته الناجحة مع ليفربول والتي استمرت 6 مواسم كاملة.