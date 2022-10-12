كلوب يردّ على تصريحات نجم ليفربول السابق

علّق “يورغن كلوب”، مدرب ليفربول، بقوة، على تصريحات الدولي الألماني السابق “ديتمر هامان”، التي انتقد فيها أداء “الريدز” هذا الموسم.

وأضعفت هزيمة ليفربول الأخيرة أمام آرسنال 2ـ3 من حظوظ “الريدز” بشكل كبير في المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي، وفتحت مستويات الفريق المتواضعة الباب أمام الانتقادات.

وفي تصريحات نقلها موقع مجلة “شبورت بيلد”، قال هامان، نجم الريدز السابق، إن على يورغن كلوب القلق على منصبه كمدرّب لفريق ليفربول، مضيفًا: “في مرحلة ما سنجري نقاشًا حول المدرّب، ولست متأكدًا من بعدنا عن ذلك”.

ولم يتأخر رد يورغن كلوب، حيث قال المدرب الألماني بنوع من السخرية اللاذعة، في تصريحات نقلها موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية “ديدي هامان؟ أوه رائع، مصدر رائع، يحظى باحترام كبير في كل مكان”.

وأضاف كلوب: “كونك لاعبًا سابقًا في ليفربول لا يمنحك الحق في قول ما تريد، خاصة عندما لا تكون لديك أدنى فكرة”.

يُذكر أن ليفربول سيخوض مباراة قوية الأربعاء، أمام جلاسكو رينجرز الإسكتلندي، في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل “الريدز” المركز الثاني في المجموعة بـ6 نقاط، خلف نابولي.