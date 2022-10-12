الأربعاء 16 ربيع الأول 1444 ﻫ - 12 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كلوب يردّ على تصريحات نجم ليفربول السابق

منذ 22 ثانية
يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول

يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول

موقع kooora
A A A
طباعة المقال

علّق “يورغن كلوب”، مدرب ليفربول، بقوة، على تصريحات الدولي الألماني السابق “ديتمر هامان”، التي انتقد فيها أداء “الريدز” هذا الموسم.

وأضعفت هزيمة ليفربول الأخيرة أمام آرسنال 2ـ3 من حظوظ “الريدز” بشكل كبير في المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي، وفتحت مستويات الفريق المتواضعة الباب أمام الانتقادات.

وفي تصريحات نقلها موقع مجلة “شبورت بيلد”، قال هامان، نجم الريدز السابق، إن على يورغن كلوب القلق على منصبه كمدرّب لفريق ليفربول، مضيفًا: “في مرحلة ما سنجري نقاشًا حول المدرّب، ولست متأكدًا من بعدنا عن ذلك”.

ولم يتأخر رد يورغن كلوب، حيث قال المدرب الألماني بنوع من السخرية اللاذعة، في تصريحات نقلها موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية “ديدي هامان؟ أوه رائع، مصدر رائع، يحظى باحترام كبير في كل مكان”.

وأضاف كلوب: “كونك لاعبًا سابقًا في ليفربول لا يمنحك الحق في قول ما تريد، خاصة عندما لا تكون لديك أدنى فكرة”.

يُذكر أن ليفربول سيخوض مباراة قوية الأربعاء، أمام جلاسكو رينجرز الإسكتلندي، في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل “الريدز” المركز الثاني في المجموعة بـ6 نقاط، خلف نابولي.

    المزيد من منوعات

    شعار نادي ميلان
    ميلان يسعى إلى تجديد عقد نجمه البرتغالي
    لاعبو مانشستر يونايتد مع مدربهم تن هاغ
    مدرب مانشستر يونايتد: أريد النسخة الأفضل من "رونالدو"
    دينا حايك
    إعلامي لبناني يكشف عن تطورات الحالة الصحية لـ دينا حايك

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سرطان "كابوريا حدوة الحصان"
    بالفيديو.. دماء مخلوق بحري تنقذ أرواح الملايين!!
    وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض
    الكوليرا في لبنان.. الأبيض يتأكد من توافر المخزون الكافي من الأمصال
    المحفظة المفقودة عام 1957
    اثناء تجديد المدرسة.. العثور على محفظة مفقودة منذ عام 1957