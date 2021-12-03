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كلوب يرد بقوة على اتهامات نجمه صلاح بالأنانية

3 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 3 - ديسمبر - 2021 6:33 مساءً

كلوب

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رفض الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي الانتقادات الموجهة لنجم “الريدز” المصري محمد صلاح، والتي تتهمه في بعض الأحيان بالأنانية.

وقال كلوب للصحفيين اليوم الجمعة ردا على سؤال هل تحدث مع صلاح بشأن طريقة تصرفه بالكرة في الملعب: “لم نتحدث تحديدا عن هذا الأمر لأنه لم يكن ضروريا. هذه الأمور تحدث بشكل طبيعي”.

وأضاف: “لم ننتقده أبدا في السابق بسبب الأنانية لأنه لم يكن كذلك في أي وقت. الخبرة تفيد أي لاعب وتجعله يعرف كيف يتصرف في مختلف المواقف وفي كل بقعة من الملعب”.

وأضاف المدرب الألماني:”صلاح يملك الخبرة الآن. يتحلى بالهدوء الشديد ولم يفقد النهم للتسجيل وتطور فنيا. أرى أن لديه المزيد من الوقت لرؤية الأشياء الصحيحة في المواقف المختلفة … في كثير من الأحيان يتخذ القرار الصحيح”.

ويتصدر صلاح هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 13 هدفا بعد 14 جولة من عمر المسابقة، كما يتصدر قائمة أكثر اللاعبين الذين صنعوا أهدافا (ثمانية أهداف) مقارنة بخمس تمريرات حاسمة فقط في 37 مباراة في الدوري الموسم الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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