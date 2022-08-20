كلوديا مرشليان تكشف عن مسلسل جديد من توقيعها

كشفت الكاتبة كلوديا مرشليان أنّ المشاهد اللبناني سيتابع قريباً مسلسلاً جديداً لها يندرج في سلسلة الأعمال الخاصة بأعياد الميلاد، التي سبق وقدمتها تحت عناوين “ع اسمك”، و”أم البنات”.

وتخبرنا الكاتبة اللبنانية عن مولودها الجديد هذا: “كنت أحضر عملاً من هذا النوع وتوقف إنتاجه بسبب (كوفيد – 19) والأزمات المتلاحقة في البلاد. اليوم أجدد النص ليواكب المرحلة التي نعيشها”.

وهل سيكون من بطولة كارين رزق الله بطلة أعمالك السابقة في هذه المناسبة؟ تختم: “لم نحدد الأسماء بعد، ولكن طبعاً اسم كارين يرد في الطليعة، وعلى ضوء اكتمال النص ستكتمل دائرة فريق العمل”.