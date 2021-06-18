كلوديا مرشليان لـ”صوت بيروت انترناشونال”: زمن التلفزيون لن ينتهي والمنصات الرقمية أفرحتني

برز اسم كلوديا مرشليان في عالم كتابة الدراما منذ سنوات عديدة حيث قدمت عشرات الاعمال الدرامية الناجحة وكان آخرها مسلسل “راحوا” الذي يعرض على محطة ام تي في ” ومسلسل “خرزة زرقا” الذي بدأ عرض الجزء الثاني منه على محطة osn يا هلا بعد انتهاء شهر رمضان، وفي حوارها مع “صوت بيروت انترناشونال” تحدثت كلوديا مرشليان عن تحضيراتها الجديدة فقالت “انا حاليا بصدد عقد اجتماعات مع شركات الانتاج من اجل تحديد الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة ولدي عروض من اكثر من منصة رقمية لكتابة مسلسلات قصيرة تتراوح بين 10 و15 حلقة وقد افرحني وجود هذه المنصات لان العدد القليل من الحلقات يعطي حرية للمؤلف ان يكتب حلقات مكثفة بالاحداث ولا يكون مضطرا للتطويل واختراع احداث من اجل تعبئة 30 او 60 حلقة واعتقد ان هذا العدد سيقل مع الايام المقبلة وقريباً ساعلن عن الاعمال التي سأبدأ بتاليفها سواء لرمضان المقبل ام خارجه”.

لكن ماذا تقول عن الانتقادات التي طالت مسلسل “راحوا” الذي بدا عرضه قبل شهر رمضان بايام ومازال مستمرا حتى الان؟ “لا شك اني استمع واقرأ النقد اكثر من المديح وقد تعرض هذا المسلسل الى تقطيع غير منطقي عند عرضه على الشاشة حيث كانت المحطة التلفزيونية تضطر الى قطع الحلقة في الدقيقة الاربعين مما تسبب بضياع الحماس عند الجمهور خاصة ان طول الحلقة التي كتبتها اكثر من هذا الوقت ما جعل الاحداث تتلاشى لذا قررت من اليوم ان اضع في بالي ان لا تكون الحلقة اكثر من 40 دقيقة كي تناسب المحطات التلفزيونية اثناء العرض على الشاشة.

وعما اذا كانت تتابع اصداء مسلسل “خرزة زرقا” الذي يلعب بطولته معتصم النهار وبديع ابو شقرا ورولا بقسماتي فاكدت ان هذا العمل عرض منه 30 حلقة قبل بداية شهر رمضان ثم بعد نهاية الشهر الفضيل عاودت osn بعرض الحلقات الجديدة لكن اصداؤه غير واضحة لانه يعرض على شاشة مشفرة وعندما سيبث على محطة لبنانية سنلمس نجاحه واعتقد ان زمن التلفزيون لن ينتهي رغم وجود المنصات فهناك اعمال عرضت ولم يسمع عنها احدا مثل “دانتيل” و”انا” و”العقيد” وغيرها.

اما الاعمال التي تابعتها في شهر رمضان الماضي فقالت كلوديا “بالاضافة الى عملي “راحوا” تابعت مسلسل 2020 الذي كانت قصته واضحة وكل عناصره نجحت في تقديم عمل مميز من كل النواحي اما “للموت” فهو عمل جيد لكن قصته غريبة ومختلفة والمجهود فيه واضح.