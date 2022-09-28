كلوي كارداشيان تروي تفاصيل مؤلمة عن علاقتها بتريستان

في الحلقة الأولى من الموسم الثاني لبرنامج الواقع Kardashians شاركت كلوي كارداشيان Khloe تجربتها الصعبة التي عاشتها بسبب زوجها السابق تريستان طومسون، وذلك خلال المحادثة الهاتفية المسجلة مع أختها كيم كارداشيان، حيث قالت إنها خضعت لنقل جنين قبل أيام فقط من انتشار الأخبار على أمل الترحيب بطفل ثانٍ عن طريق بديل.

أشارت كلوي في حديثها إلى أنها “لم تكن مستعدة” للحديث عن الوضع في ذلك الوقت، قررت كلوي أن تمزق الإسعافات الأولية وتغوص في كل ذلك في هذه الحلقة الأولى، وتابعت “إنها سحابة مظلمة حول شيء من المفترض أن يكون ممتعًا للغاية”.

أضافت كلوي عن زوجها السابق طومسون: “لقد كنت بالتأكيد غاضبة للغاية، وأعتقد أنني شعرت بالخداع، كل ما أعرفه هو أنه تم تشجيعي على القيام بنقل الأجنة بحلول تاريخ معين”.

استمرت كلوي في الادعاء بأن تريستان كان يعلم أنه كان لديه طفل مع مارالي نيكولز بينما كان يحث كلوي على المضي قدمًا في عملية تأجير الأرحام.

وتابعت: “بعد فوات الأوان كان يعرف دائمًا متى يولد الطفل الآخر وخاصة الحصول على الأوراق التي رأيناها”.

وأضافت كلوي: “لقد أجرينا عملية نقل جنين مثل أيام قبل عيد الشكر واكتشفت حالة تريستان في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر”واعترفت كلوي بأنها تخجل من الناس الذين يضعون افتراضات حول تصور الطفل.

أشارت كلوي في حديثها: “لماذا أرغب في إنجاب طفل مع شخص لديه طفل مع شخص آخر؟ لأنني لست معتلة اجتماعية بهذا القدر، أنا مجنونة، أنا لست مضطربة”.