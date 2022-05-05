“كل شيء قسمة ونصيب”.. انفصال ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة

تصدر خبر انفصال الفنانة المصرية ياسمين صبري عن زوجها أحمد أبوهشيمة مواقع التواصل الاجتماعي بين ناف للخبر ومؤيد له.

وقالت النجمة ياسمين صبري، في أول تعليق لها بعد الانفصال عن رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة لـ”صدى البلد” : “كل شي قسمة ونصيب.. والحمد لله الانفصال تم في هدوء”.

وأكدت أن الانفصال بينها وبين رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة تم بالفعل، مضيفة أنها تكن له كل الاحترام.

وكشفت مصادر مقربة من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، والفنانة ياسمين صبري أن قرار الانفصال جاء في إطار من الاحترام المتبادل حتى اللحظات الأخيرة، مع احتفاظ كل منهما بالود للآخر.

وحذفت ياسمين صبري جميع الصور التي تجمعها بأبوهشيمة من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كانت تحرص على مشاركة متابعيها جميع لحظاتها مع رجل الأعمال المصري، والمناسبات التي جمعتهما.

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جدير بالذكر أن رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، عقد قرانه على الفنانة ياسمين صبري، في أبريل 2020، في أجواء أسرية بحضور أفراد العائلتين بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا آنذاك.

وحرص أبوهشيمة وياسمين صبري، على إصدار بيان حينها كان نصه: “تقديراً لمحبة الناس ومَن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عقد قراننا الذي أعلنا عنه الشهر الماضي، وسط أجواء عائلية بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيدا لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون”.