كل ما تريد معرفته عن عيد المرأة.. وسبب الاحتفال به في 8 مارس

يحتفل العالم بعيد المرأة في الثامن من آذار من كل عام

يعد اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف الثامن من آذار من كل عام، حدثاً عالمياً اتفقت عليه دول العالم ليكون يوماً خاصاً لجميع النساء، فيحتفل العالم في كل عام بهذه المناسبة تقديرا لدور المرأة المؤثر في كل المجتمعات، وتذكيرا بحقوقها في المساواة بينها وبين الرجل.

ولم يأتي اختيار يوم 8 مارس من فراغ، بل كانت وراءه قصة حقيقية لجعله اليوم العالمي للمرأة ليكون مناسبة في كل عام للاحتفال بإنجازات النساء والدعوة إلى المساواة بين الجنسين.

لماذا 8 مارس؟

يرجع اختيار يوم 8 مارس إلى خروج آلاف النساء في عام 1856م؛ للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف اللا إنسانية التي يجبرن على العمل تحتها، ونجحت المسيرة في دفع المسئولين والسياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية، ويرجع اختيار تاريخ هذا اليوم عندما تكرر هذا المشهد يوم 8 مارس في عام 1908 عندما سارت 15000 امرأة في مدينة نيويورك مطالبة بحقوق التصويت، والحصول على ساعات عمل أقل.

أول احتفال

وللمرة الأولى قد تم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس 1909 في أمريكا، وكان يُعرف باليوم القومي للمرأة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن عيّن الحزب الاشتراكي الأمريكي هذا اليوم للاحتفال بالمرأة تذكيرًا بإضراب عاملات صناعة الملابس في نيويورك، حيث تظاهرت النساء تنديدا بظروف العمل القاسية.

صاحبة الفكرة امرأة

جاءت فكرة تخصيص يوم للمرأة عندما قدمت امرأة تدعى كلارا زيتكين زعيمة “مكتب المرأة” للحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا فكرة يوم المرأة العالمي، في عام 1910م، واقترحت أن يحتفل كل بلد بالنساء في يوم واحد من كل عام للضغط على تحقيق مطالبهن، وبالفعل ووافقت أكثر من 100 امرأة من 17 بلدا على اقتراحها وشكلت شعبة النهوض بالمرأة.

تحديد 8 مارس

وفي عام 1911م، تم الاحتفال لأول مرة في النمسا والدنمارك وألمانيا وسويسرا في 19 مارس، ومن بعد ذلك تقرر تحديد يوم 8 مارس في عام 1913م، وتم الاحتفال به منذ ذلك اليوم حتى الحين، واعترفت الأمم المتحدة بهذا اليوم في عام 1975م.

شعار اليوم العالمي للمرأة 2022

يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة هذا العام 2022 تحت شعار “كسر التحيز”، بهدف تحقيق وتشجيع المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة أيضا في مختلف المجالات وتشجيعها على تحقيق أحلامها إنجازاتها.

أهداف اليوم العالمي للمرأة

يهدف اليوم العلمي للمرأة للعديد من الأهداف أبرزها تذكير العالم بالظروف المرأة القوي والمؤثر في المجتمعات، والاحتفال بإنجازات المرأة، دعم وتشجيع المساواة بين الجنسين، الاهتمام بقضايا المرأة.