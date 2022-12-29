كم أنفقت كيت ميدلتون على ملابسها في 2022؟!

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن المبالغ التي أنفقتها أميرة ويلز، كيت ميدلتون على ملابسها في عام 2022.

وقالت الصحيفة أن ميدلتون، أنفقت مبلغا ضخما على خزانة ملابسها، خلال عام 2022، يُقدر بأكثر 176 ألف جنيه إسترليني (أكثر من 211 ألف دولار).

وشهد هذا العام زيادة في حجم الإنفاقات، بسبب عودة الارتباطات الملكية للعائلة المالكة بشكل منتظم وانخراطها في مجموعة من الجولات الخارجية، بعد عامين من التوقف بسبب جائحة فيروس “كورونا” المستجد، وفقا للصحيفة.

وارتدت ميدلتون، في عدة مناسبات هذا العام، ملابس من ماركات شهيرة، مثل “زارا” و”مانجو” و”هوبز”، فيما أعادت أيضًا ارتداء بعض القطع القديمة.

كما اعتمدت على الاستئجار لأول مرة، حيث ارتداء قطعة من ماركة “Hurr” خلال حفل توزيع جوائز “إيرث شوت” في بوسطن.

وارتدت ميدلتون أغلى قطعة ملابس في عام 2022، عندما حضرت العرض الأول لفيلم Top Gun، حيث ارتدت فستانا أسود بقيمة 2000 جنيه إسترليني مع مجوهرات تزيد قيمتها عن 10 آلاف جنيه إسترليني.

ويعتبر عام 2022 هو أكثر عام تنفق فيه ميدلتون على ملابسها، متفوقا على عام 2017 عندما ارتدت ملابس جديدة بمبلغ 119 ألف جنيه إسترليني.

وفي عام 2021، أنفقت ميدلتون على خزانة ملابسها 49 ألف جنيه إسترليني فقط، وفي عام 2020، ارتدت ملابس جديدة بقيمة 94 ألف جنيه إسترليني، وفي عام 2019 أنفقت 103 آلاف جنيه إسترليني على الملابس.

يُشار إلى أن الملك تشارلز يغطي تكاليف خزانات ملابس كيت فيما يخص الارتباطات الملكية من خلال الميزانية الرسمية.