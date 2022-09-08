كم تبلغ ثروة كيم كارداشيان؟!

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الأربعاء تأسيس شركة “إس كيه كيه واي بارتنرز SKKY Partners” للاستثمار في الأسهم الخاصة.

وأوضحت النجمة الأمريكية البالغة ثروتها 1.8 مليار دولار، والتي اكتسبت شهرة واسعة من خلال برنامج “كيبينغ أب ويذ ذي كارداشيانز” في تغريدة عبر شبكة تويتر أنها أسست الشركة مع الخبير في هذا المجال جاي سامونز.

وأضافت كيم كارداشيان أن والدتها كريس جينر التي كانت أيضاً من شخصيات برنامج تلفزيون الواقع “ستكون شريكة” في هذه الشركة.

وتسعى “سكاي بارتنرز” إلى الاستثمار في عدد من القطاعات ومنها “الرقمي والمنتجات الاستهلاكية والتجارة الإلكترونية والإعلام والضيافة والمنتجات الفخمة”، بحسب ما ورد في منشور على حساب الشركة عبر إنستجرام.

وحقق برنامج تلفزيون الواقع التلفزيوني “كيبينغ أب ويذ ذي كارداشيانز” الذي كان ينقل الحياة اليومية لعائلة لوس أنجليس الثرية نجاحاً واسعاً إلى أن توقف عام 2021.

وما كان من العائلة عندها إلا أن ركبت موجة البث التدفقي وتعاقدت مع “ديزني” لإطلاق برنامج جديد ذات مفهوم مشابه جداً على منصة “هولو”.

ومكّن هذا البرنامج كيم كارداشيان البالغة اليوم 41 عاماً تحقيق ثروة طائلة، وأفادت من شهرتها لبناء إمبراطورية تجارية، فأطلقت مجموعة مستحضرات التجميل “إس كيه كيه إن باي كيم” (SKKN by Kim) وعلامة الملابس الداخلية النسائية “سكيمز” (Skims).

وقدّرت مجلة “فوربس” المتخصصة ثروة كيم كارداشيان بنحو 1,8 مليار دولار.

وقال جاي سامونز الذي كان مسؤولاً سابقاً في صندوق “كارلايل غروب” الاستثماري لصحيفة “وول ستريت جورنال” إنه اتصل بكيم كارداشيان وكريس جينر هذا الصيف في شأن هذه الشركة.

أما كيم كارداشيان فاعتبرت في تصريح للصحيفة النيويوركية أن “الجزء الأكثر إثارة هو التحدث إلى هؤلاء المؤسسين وفهم حلمهم” ، كاشفة أن شركتها تعتزم البدء بأول استثمار لها قبل نهاية السنة الجارية.