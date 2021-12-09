كم تبلغ قيمة الجوائز المالية لبطولة "كأس العرب"؟

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر، عن الجوائز المالية المخصصة لكل فريق في البطولة بحسب المركز الذي يحصل عليه وقوة مشاركته.

وجاءت قائمة الجوائز التي تم رصدها للبطولة التي انطلقت في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وتختتم فعالياتها في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وجاءت الجوائز كالآتي:

750 ألف دولار لكل منتخب يشارك في البطولة.

مليون دولار لكل منتخب يتأهل لدور 8.

مليون ونصف مليون دولار للمركز الرابع.

2 مليون دولار للمركز الثالث.

3 مليون دولار للمركز الثاني.

5 مليون دولار للبطل صاحب اللقب.

يذكر أن ملامح دور الثمانية في بطولة كأس العرب قد تحددت بصعود كل من تونس وقطر ومصر والمغرب والجزائر والأردن وعمان والإمارات.