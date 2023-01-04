"كم كنا جميلين".. هل توتّرت العلاقة بين رونالدو وجورجينا؟

بعد الأنباء المتداولة حول “توتر” العلاقة بينهما، نشرت جورجينا رودريغيز بعد وصولها إلى الرياض، صورًا تحدثت فيها عن فخرها بالنجم العالمي كريستيانو رونالد.

جاء ذلك بعد أن كانت إشاعات كثيرة قد انتشرت مؤخرًا عن أنّ العلاقة بين كريستيانو وجورجينا “ليست جيدة” كما قد تبدو على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لصحيفة “الماركا”.

إلى ذلك، نشرت جورجينا عبر حسابها على “تويتر”، صورة لرونالدو بقميص النصر السعودي، وأرفقت بها تعليقًا قالت فيه “يبدأ فصل جديد! مرة أخرى يظهر من هو الأفضل في العالم.. أنا فخورة”.

كذلك عبر حسابها على موقع إنستغرام الذي يضم أكثر من 43 مليون متابع، شاركت جورجينا صورة تجمعها برونالدو في بداية علاقتهما، وأرفقت بها تعليقًا قالت فيه: “عندما كان عمري 22 عامًا قابلت حب حياتي” و”كم كنا جميلين”.

يشار إلى أنّ رونالدو، انضم إلى النصر الأسبوع الماضي بعقد يستمر عامين ونصف في صفقة قدرت وسائل إعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو، بما يعادل 210.94 مليون دولار، وفقًا لـ”رويترز”.

ويوم أمس الثلاثاء قلّدت الجميلة جورجينا النجم كريستيانو رونالدو، وأطلت على الجمهور بكلمات الترحيب باللغة العربية، بقولها لمشجعي نادي النصر في ملعب مرسول بارك: “هلا ومرحبا”، وهذه التحية ألهبت حماس الجماهير السعودية في حفل نادي النصر لاستقبال نجمه العالمي رونالدو، والذي قال باللغة العربية: “أنا عالمي”.

إذ كشف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن سعادته بالانتقال إلى نادي النصر السعودي، مضيفًا أنه يسعى إلى تحطيم الأرقام القياسية برفقة ناديه الجديد.

اختتم رونالدو: أنا تجاوزت مرحلة القلق حول ما يقوله الناس عني وأعلم أن الدوري السعودي تنافسي جدًا، وأسعى لبدء المشاركة مع الفريق من المباراة المقبلة إذا سمح لي المدرب، أنا لاعب مميز وحطمت جميع الأرقام القياسية هناك، وأسعى إلى تحطيم بعضها هنا أيضًا.