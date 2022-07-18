كم مرة تزوجت جينيفر لوبيز؟!

تعد جينيفر لوبيز واحدة من أشهر الفنانات على مستوى العالم، فهي تمتلك مواهب متعددة في الرقص والتمثيل والغناء.

حظي زواج النجمين جينيفر لوبيز، وبن أفليك، باهتمام وسائل الإعلام على مستوى العالم، بعد 18 عاما من انتهاء علاقة الحب بينهما التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة في ذلك الوقت.

وتزوجت جينيفر لوبيز ثلاث مرات، وكان المغني مارك أنتوني من بين أزواجها، وأنجبت منه توأمين هما ماكس وإيميه.

أما أفليك فكان متزوجا من الممثلة جينيفر غارنر التي أنجبت منه فايوليت وسيرافينا وسامويل.

وتزوجت جينيفر لوبيز للمرة الأولى من الممثل الكوبي أوجاني نوا في شباط/ فبراير عام 1997، ولم يكمل زواجهما عاما واحدا، حيث انفصلا في يناير/ كانون الثاني عام 1998.

وفي 29 سبتمبر/ أيلول عام 2001 تزوجت من الممثل كريس جود، ولكنهما تقدما بطلب الطلاق في حزيران/ يونيو 2002.

وبدأت لوبيز بمواعدة الممثل بن أفليك في عام 2002 وأعلنا خطوبتهما في تشرين الثاني/ نوفمبر من نفس العام، لكنهما انفصلا في يناير 2004.

وفي 5 حزيران/ يونيو عام 2004، تزوجت جينيفر من الممثل والمغني ومؤلف الأغاني مارك أنتوني.

أنجب الثنائي التوأمين إيمي ماريبيل مونيز وماكس أنتوني في 22 فبراير 2008، وانفصلا في عام 2014.

واليوم وبعد 18 عاما من انتهاء علاقتهما، تزوج النجمان جينيفر لوبيز وبن أفليك في ولاية نيفادا الأمريكية.

وأفادت وثيقة زواج من مقاطعة كلارك التي تضم مدينة لاس فيغاس، أن بنيامين غيزا أفليك، تزوّج جينيفر لوبيز.

وبحسب الوثيقة، اختارت المغنية والممثلة البالغة 52 عاما أن تأخذ اسم عائلة زوجها لتصبح جينيفر أفليك.

وكانت لوبيز، وهي أيضا سيدة أعمال ولديها مجموعة مستحضرات تجميل وعطور تحمل اسمها، قد أعلنت في نيسان/أبريل خطوبتها من الممثل في فيديو قصير.

والتقت جينيفر لوبيز وبن أفليك عام 2002 خلال تصوير فيلم ”جيلي“، وقد تابع مصورو الباباراتزي علاقة هذا الثنائي الشهير في هوليوود.

وتحدثت لوبيز عن علاقتها المتجددة مع أفليك في مقابلة مع مجلة ”بيبول“ في شباط/ فبراير قائلة ”إنها قصة حب جميلة حصلت على فرصة ثانية“.

وأصبح النجمان ”لا ينفصلان“ منذ عودتهما إلى بعضهما البعض واشتريا منزلا في بيفرلي هيلز، كما أفاد موقع ”تي إم زي“ المتخصص.