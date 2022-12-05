الأثنين 11 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 5 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كندة علوش تتغزل بزوجها: الله على جمال الأهرامات

منذ 39 دقيقة
كندة علوش وزوجها النجم عمرو يوسف

كندة علوش وزوجها النجم عمرو يوسف

A A A
طباعة المقال

تغزلت النجمة كندة علوش، بزوجها النجم عمرو يوسف، ونشرت صورة له أمام الأهرامات عبر حسابها على إنستغرام، وكتبت قائلة: “الله على جمال الأهرامات وعظمة الأهرامات وروعة الأهرامات وشياكة الأهرامات طول عمري بعشق الأهرامات”، وكتبت النجمة درة، قائلة: “الأهرامات برده”، واكتفت كل من النجمات منى زكى وهنا الزاهد وبسنت شوقى بوضع إيموجى ضاحك.

وينتظر عمرو يوسف، عرض فيلم “شقو” وهو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداث فيلم “شقو” فى إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف

ويجتمع الرباعى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم “شقو” بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل “جراند أوتيل” الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيرياً وقت عرضه

    المصدر :
  • وسائل تواصل إجتماعي

المزيد من منوعات

موظف- تعبيرية
لديه ضمير.. إيرلندي يشكو شركته لتقاضيه راتباً دون أن يعمل
الأمير هاري وشقيقه وليام
الامير هاري يتحدث عن معاناة المتزوجات من العائلة المالكة
مدرب التنس الأمريكي الشهير نيك بوليتيري
وفاة أشهر مدرب تنس في العالم

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام
وزير الاقتصاد: أدعو إلى سحب الدعوة لجلسة الحكومة.. وإلَّا!
البطريرك الراعي
الراعي: المسؤولون فككوا الدولة... ونداء لكل من بري وميقاتي!
لحظة محاولة الذب اختطاف الفتاة
فيديو مرعب.. ذئب يختطف فتاة صغيرة من سيارة والدها في كاليفورنيا!