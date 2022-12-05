كندة علوش تتغزل بزوجها: الله على جمال الأهرامات

تغزلت النجمة كندة علوش، بزوجها النجم عمرو يوسف، ونشرت صورة له أمام الأهرامات عبر حسابها على إنستغرام، وكتبت قائلة: “الله على جمال الأهرامات وعظمة الأهرامات وروعة الأهرامات وشياكة الأهرامات طول عمري بعشق الأهرامات”، وكتبت النجمة درة، قائلة: “الأهرامات برده”، واكتفت كل من النجمات منى زكى وهنا الزاهد وبسنت شوقى بوضع إيموجى ضاحك.

وينتظر عمرو يوسف، عرض فيلم “شقو” وهو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداث فيلم “شقو” فى إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف

ويجتمع الرباعى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم “شقو” بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل “جراند أوتيل” الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيرياً وقت عرضه