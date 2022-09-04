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كندة علوش في العرض الخاص لفيلمها السوري "نزوح" بمهرجان فينيسيا

منذ ساعتين
كنده علوش من مشهد بفيلم"نزوح"

كنده علوش من مشهد بفيلم"نزوح"

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حرصت النجمة كندة علوش، على حضور العرض الخاص لفيلمها السوري “نزوح” المشارك في مسابقة آفاق إكسترا في مهرجان فينيسيا السينمائي، في أول ظهور لها بعد إنجاب طفلها كريم، من زوجها عمرو يوسف.

ويستضيف مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ79، السبت، العرض العالمي الأول للفيلم السوري “نزوح” للمخرجة سؤدد كعدان، ضمن مسابقة امتداد الآفاق، على مسرح سالا جياردينو بمدينة البندقية الإيطالية.

ومن المقرر أن يقام عرضين للفيلم السوري “نزوح” السبت، على أن يقام الأحد العرض الثالث والأخير بالمهرجان.

تدور أحداث فيلم “نزوح” في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة “هالة زين” ذات الـ 14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر “نزار العاني” الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة “كندة علوش” على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز “سامر المصري” الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.

الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان وتم تصويره في تركيا، ومن بطولة كندة علوش، سامر المصري، هالة زين ونزار العاني، و دارينا الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار.

وانطلقت فعاليات الدورة 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في 31 أغسطس، ويستمر حتى العاشر من سبتمبر، ببرنامج حافل بالأفلام والأنشطة حيث يحتفل المهرجان بمرور 90 عاما على تأسيسه عام 1932.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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