كنيسة ألمانية تستضيف صلوات المسلمين بسبب كورونا

ألمانيا تعيد فتح المساجد بعد إغلاقها بسبب الوباء
ألمانيا تعيد فتح المساجد بعد إغلاقها بسبب الوباء

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عادة ما يستقبل مسجد دار السلام في حي نويكولن، بالعاصمة الألمانية برلين، مئات المسلمين في صلاة الجمعة. لكن لا يمكنه حاليا سوى استيعاب 50 شخصا في كل صلاة بموجب قيود تطبقها ألمانيا لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

لكن كنيسة في المدينة ذاتها قررت استضافة المسلمين غير القادرين على الصلاة في مسجدهم.

وخلال شهر رمضان تدخلت كنيسة مارثا اللوثرية للمساعدة، واستضافت صلاة المسلمين باللغتين العربية والألمانية.

وأعيد فتح أماكن العبادة في ألمانيا في الرابع من مايو، بعد إغلاقها لأسابيع بسبب فيروس كورونا، لكن يجب على المصلين الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1.5 متر.

وقال أحد المصلين ويدعى سامر حمدون “كان شعورا غريبا بسبب الآلات الموسيقية والصور… لكن عندما تتدبر الأمر، عندما تنسى التفاصيل الصغيرة، هذا بيت من بيوت الله في نهاية المطاف”.

وقالت راعية الكنيسة، مونيكا ماتياس، إن الآذان حرك مشاعرها.

وأضافت “شاركت في الصلاة. ألقيت كلمة بالألمانية. وخلال الصلاة كنت فقط أقول.. نعم.نعم.نعم .. لأن لدينا نفس المخاوف ونريد أن نتعلم منكم. ومن الجميل أن نشعر بهذه الطريقة تجاه بعضنا البعض”.

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