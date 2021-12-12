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كنيسة إيطالية تقدم اعتذاراً بعد اعتراف مفاجئ لأحد أساقفتها!

12 - ديسمبر - 2021
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أثارت تصريحات عدها البعض “صادمة”، لأحد أساقفة أبرشية تابعة للكنيسة الكاثوليكية في إيطاليا، موجة حداة من الانتقادات، بسبب تصريحات له تتعلق بشخصية وزي “بابا نويل”.

وقدمت الأبرشية اعتذاراً علنياً بعدما أقدم أحد الأساقفة على الاعتراف أمام مجموعة من الأطفال بأن “بابا نويل” غير موجود في الحياة الواقعية، وأن “زيّه الأحمر ابتكرته شركة كوكا كولا”.

وأوضحت الأبرشية في نوتو أن الأسقف، أنطونيو ستاليانو، كان يحاول التأكيد على “المعنى الحقيقي” لعيد الميلاد، وبالتالي فكان يحاول شرح قصة القديس نيكولاس، وهو الأسقف الّذي قدّم الهدايا للفقراء واضطهده الإمبراطور الروماني.

وكتب مسؤول العلاقات العامة في الأبرشية، القسّ أليساندرو باولينو، على صفحة الأبرشية على فيسبوك: “في البداية، أودّ التعبير عن حزني بالنيابة عن الأسقف، تجاه هذا الإعلان الّذي تسبب في خيبة أمل الأطفال، والتوضيح أن نوايا المونسنيور ستاليانو كانت مختلفة تماماً عن ما ذُكر في الإعلام”.

وعلى الرغم من تقديم الاعتذار، إلّا أن بعض الآباء قد عبروا عن استياءٍ شديد تجاه هذه التصريحات، حيث انتقدوا تدخل الأسقف في التقاليد والاحتفالات العائلية، مع القول إنه “تسبب بسحق أرواح الأطفال قبل أسبوعين من عيد الميلاد”.

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