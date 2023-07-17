كهف الملح بالإمارات يقدم للزوار وسائل علاجية بديلة

وسط مناخ صحراوي جاف في الإمارات العربية المتحدة، كهف مصنوع بالكامل من أحجار الملح يوفر للزوار إحساسا مثيرا ومختلفا وسط بيئة تهدف لمساعدة الزوار على التعافي.

يقدم الكهف الصناعي، الذي أُقيم بكافة التجهيزات في مدينة العين، مجموعة متنوعة من وسائل العلاج بما في ذلك جلسات العلاج بالحرارة، والتي يستنشق خلالها الزائرون هواء مشبعا بالملح.

يأتي آخرون إلى الكهف لمجرد الاسترخاء، بينما يغمسون أقدامهم أو أجسامهم بالكامل في الملح.

يشتهر الملح الحجري، المستورد من مدينة كراكوف البولندية، بجزيئاته المتأينة سالبة الشحنة، و84 من العناصر والمعادن المختلفة.

يقول بعض الزوار إن التعرض للملح في هذا الإطار الذي تم إعداده بعناية له القدرة على تحسين التنفس وعلى الاستغراق في النوم ومحاربة التهابات الجلد وتقليل التوتر والإجهاد.

تشير العديد من المصادر إلى أن العلاج بالحرارة اكتشف لأول مرة في القرن التاسع عشر، عندما لاحظ عمال مناجم الملح في بولندا فوائد لبشرتهم وصحة جهازهم التنفسي.

قال علي حمد عبد المنعم، الذي يزور الكهف منذ أكثر من ثمانية أشهر للتخلص من الضغط النفسي “أنا صراحة آتي لكي أرتاح. حسيت عن قبل، كان عندي ضيقة نفس، فلم آتي آخد دورات هنا، أكتر من مرة حاجز عندهم… أطلع أكون مرتاح”.

قال أخصائي العلاج الطبيعي خالد أحمد إن المنشأة تستقبل مرضى يعانون من أمراض جلدية يصعب علاجها.

وأضاف “تأتي حالات تعاني من الربو، تحتاج 6 جلسات، يستنشق من الماكينة التي تضخ رذاذ ملح. يستنشق لمدة 45 دقيقة، وثاني جلسة عامة 20 دقيقة استنشاق، وبعدين يتغطى بالملح بالكامل. هناك ناس تأتي تعاني من الصدفية، الاكزيما، التي تعتبر أمراضا وراثية تحتاج 16 جلسة علاجية، ويشعر بالفرق بعد رابع جلسة. تعتبر أمراض مستعصية”.

ومضى قائلا “في بولندا هناك كهف طبيعي، هناك ماكينة طبيعية من صنع الله، عبارة عن كهف، بتدخل الناس تجلس فيه من يومين لثلاث أيام، الماكينة ليست صناعية مثل هذه، بل ماكينة ربانية، تضخ رذاذ ملح، فائدة اكتشفت، حسن معهم النفس، عالج الصدفية، عالج الاكزيما، الجيوب الأنفية”.

وقالت عهد عادل التي تسعى للتداوي من الربو “أخدت أول جلسة. من أول جلسة شعرت بالارتياح. استطعت أن أنام. من ثم أخدت 6 جلسات ورجعت جددت الباكدج مرة تانية، ومواصلة عليه، فحسيت إن تحسن كثيرا”.

ومع ذلك، فإن أطباء كثيرين يشككون في فوائد هذا النوع من العلاج، ويحذرون من أنه يتعين النظر إليه من منظور أنه مجرد علاج مصاحب للبرنامج الذي تتم التوصية به من قبل الطبيب.