"كودا" يحصد الأوسكار عن أفضل فيلم.. ما قصّته؟

حصد “كودا” جائزة الأوسكار عن أفضل فيلم، بعدما فاز بأكثر من ترشيح في حفل الاوسكار 2022.

الفيلم، وهو اختصار لجملة Children of Deaf Adults أبناء البالغين الصم، يتناول قصة أبوين من ذوي الهمم، مصابين بالصمم، يعملان في مجال الصيد، بينما ترغب الابنة في متابعة شغفها بالموسيقى والانتقال إلى جامعة بعيدة.

وهو من بطولة “تروي كوتسور ” و “إيميليا جونز” و”مارلي ماتلن”، وهم نجوم محدودو الشهرة نوعاً ما، إذ لم يحتو الفيلم على طاقم تمثيل من عمالقة هوليوود المعروفين.

وفي سياق القصة، تجد الابنة نفسها أمام خيارين أحلاهما مر، إما هجر أبويها في أزمتهما المادية والانتقال للجامعة، أو التخلي عن شغفها والبقاء مع أسرتها.

وفيلم كودا مأخوذ عن الفيلم الفرنسي La Famille Bélier، الذي صدر عام 2014.

ووفقاً لموقع “فوكس” الأميركي، حقق الفيلم أكثر من سَبْق بفوزه، فهو أول فيلم من توزيع منصة “أبل”، وأول فيلم يتم افتتاح عرضه في مهرجان “صندانس” يتمكن من اقتناص أوسكار أفضل فيلم.

وشكّل الفوز مفاجأة للجميع دون مبالغة، إذ خالف كل التوقعات، حيث كان فيلم The Power of the Dog “قوة الكلب” الأقرب للفوز، حيث تلقى 12 ترشيحاً في فئات الحفل المختلفة.

الى ذلك، لفت موقع “فوكس” إلى أن أهمية فوز كودا تتمثل في لفت النظر للمهمشين وقضاياهم من جانب، ومن جانب آخر إلى أهمية المغامرة في اختيار أفلام مختلفة.

وتابع أن منصة “أبل” غامرت باختيار فيلم كودا، رغم أنه لم يحقق نجاحاً فور طرحه في آب 2021، ولم يحظَ باهتمام جماهيري، لكنها مغامرة آتت ثمارها.

واقتنص كودا أيضًا جائزة أفضل ممثل بدور مساعد، إذ نالها تروي كوتسور الأصمّ منذ الولادة، مهدياً الفوز إلى مجتمع الصم وذوي الهمم، فيما فازت مخرجة الفيلم شان هيدر بجائزة أوسكار أفضل سيناريو مقتبس.

وعزا الموقع اختيار الأوسكار فيلم كودا، رغم أن المؤشرات الأولية كانت تشير إلى “قوة الكلب”، الى أنه يمتاز بكونه ممثلًا لمجتمعه، ويقصد بالمجتمع، مجتمع ذوي الهمم، وهو اتجاه أصبحت الأوسكار تميل له مؤخرًا في اختيار الفائزين في أفلامها مثل فيلم “مونلايت” Moonlight.