كورتني كارداشيان تنشر صورتها عارية.. وتوجه نصائحها للنساء للحوامل

كورتني كارداشيان شقيقة كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع التي تحظى بمتابعة الملايين على حساباتها في مواقع التواصل الإجتماعي ولها شعبية كبيرة.

شاركت نجمة تلفزيون الواقع “كورتني كارداشيان” متابعيها صورة عارية لها التقطت في جلسة تصوير خاصة لمجلة DuJour خلال فترة حملها بطفلها “رين” عام 2014.

وقد نشرت “كورتني” الصورة عبر الصفحة الخاصة بموقع Poosh المختص بمواضيع حياتية، وأرفقتها بمدونة شخصية تتحدث فيها عن الحمل والأمومة ومجموعة من النصائح لمساعدة النساء الحوامل.

وأشارت أن دورها كأم أفضل ما حصل لها وهو ما منحها هدفًا في الحياة، وقد منحت متابعاتها بعض النصائح التي ساعدتها في الحفاظ على نشاطها وحيويتها خلال فترة حملها بـ”ميسون”، و”بينيلوب”، و”رين”.

وقد تحدثت كيف ساعدها اتباع نظام غذائي صحي في فترة الحمل، إلى جانب رغبتها الشديدة في تناول اللبن المجمد والهامبورغر المغطى بالجبنة.

كما أشارت أن مدربتها لليوغا “ليلى جونسون” علَّمتها كيفية الحفاظ على توازن جسدها عبر اعتماد حركات ووضعيات معينة ووصفات صحية تضمَّنت إضافة التمور لتعزيز الطاقة، وبذور الكتان كمصدر لأوميجا 3 لدماغ صحي، وتوت غوجي لجرعة من الأطعمة الفائقة، والهيل كمضاد للأكسدة، مع بضع قطرات من ماء الورد لتعزيز العواطف، والصنوبر لدعم الجهاز العصبي للطفل وتطور الدماغ، والكفير أو الزبادي كمكملات غذائية.

ويعرف الجميع مدى اهتمام “كورتني” بتناول الأطعمة الصحية، فهي تحاول قدر الإمكان الابتعاد عن العادات الغذائية الخاطئة، حيث نستذكر خلافها مع “كيم” بشأن حفل ميلاد ابنتيهما “بينيلوب” و”نورث”، حيث أرادت “كيم” جلب الحلويات والسكاكر إلى الحفل، بينما رفضت “كورتني ذلك” قطعًا، لينتهي الأمر بها بالرضوخ لقرارات “كيم”.