“كورونا”يصيب دوري أبطال أوروبا.. مباراة باريس ودورتموند بدون جمهور

لا تزال تداعيات انتشار فيروس “كورونا” المستجد تلقي ظلالها القاتمة على الرياضة، بما في ذلك منافسات كرة القدم حول العالم.

والاثنين قالت شرطة باريس إن مباراة فريقي باريس سان جرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا، ستقام من دون جماهير بسبب انتشار الفيروس.

وستنطلق المباراة الأربعاء على ملعب “حديقة الأمراء” في باريس، حيث يحتاج فريق “القديسين” إلى الفوز بفارق هدفين، وذلك بعد أن كان قد خسر في مباراة الإياب 1-2.

ومن جهة أخرى، قالت وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراسينيانو في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن جميع مباريات دوري الدرجة الأولى ستقام بلا جمهور، أو بحضور ألف شخص بحد أقصى، حتى 15 إبريل المقبل.

وكانت السلطات الفرنسية قد منعت التجمعات لأكثر من ألف شخص، في إطار مكافحة انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وسجلت فرنسا 1166 حالة إصابة بالفيروس حتى أمس الأحد، بزيادة 19 بالمائة عن اليوم السابق، وباتت صاحبة ثاني أكبر عدد من الحالات في أوروبا بعد إيطاليا.