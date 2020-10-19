“كورونا”‎ يبعثر خارطة أعمال الشركات العالمية

تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد من تغيير معالم العالم ، وبسبب استمرار تفشي الفيروس أُجبرت العديد من الشركات العالمية لبقاء موظفيها يعملون في منازلهم مما أدى لتغيير خارطة الأعمال المتعارف عليها .

يبدو أن الكثير من الشركات حول العالم قررت أن يستمر موظفوها في عملهم من المنازل أو عن بعد عموماً، وذلك لما فيه من محافظة على صحتهم أولاً وتوفيراً لنفقات مالية تدفع مقابل إيجارات المكاتب، علاوة على تغير خريطة الأعمال بسبب الجائحة.

وعلى سبيل المثال، ففي الولايات المتحدة التي تستعد لموجة أخرى من فيروس ”كورونا“، تضع بعض الشركات خططًا لإبقاء موظفيها بعيدًا في المستقبل المنظور، وكان بعضها قد أعلن عن ذلك صراحة مثل ”فيسبوك“ ومايكروسوفت“ في بيانات سابقة.

ونستعرض اليوم تقريراً يبرز أهم الشركات التي قد تلجأ للعمل عن بعد بشكل مستمر حتى لو انتهت الجائحة، بحسب شبكة ”CNN“ الأمريكية، وهي كالتالي:

دروبوكس Dropbox

سيستمر ما يقرب من 3000 موظف في شركة التكنولوجيا ”دروبوكس“ في العمل عن بُعد في معظم الأوقات، لكنهم سيذهبون أحياناً إلى مكاتب تم تجديدها، وستطلق عليها ”استديوهات Dropbox“.

فيسبوك Facebook

قال مارك زوكربيرغ إن ما يصل إلى 50% من موظفي الشركة يمكن أن يعملوا عن بُعد خلال الـ 15 عاماً المقبلة، وطرح المدير المؤسس للشركة الفكرة ”نزولاً عند رغبة الموظفين وخلق المزيد من الازدهار الاقتصادي على نطاق واسع“.

أوكتا OKTA

شركة البرمجيات (OKTA)، التي توفر برنامج تسجيل دخول العمال لما يقرب من 9000 منظمة، بما في ذلك JetBlue وNordstrom وSlack، تتوقع أن يعمل 85% من قوتها العاملة البالغة 2600 موظف عن بعد، بموجب السياسة الجديدة.

شوبيفي Shopify

في مايو، أعلنت الشركة أنها ستصبح شركة ”رقمية بشكل افتراضي“، وهذا يعني أنه حتى لو أعادت فتح مكاتبها في عام 2021، فسيعمل معظم موظفيها عن بُعد على أساس دائم، ووفقا للرئيس التنفيذي توبي لوتكي ”انتهت مركزية المكتب“.

سلاك Slack

فتحت شركة ”سلاك“، التي توفر منصات اتصالات تجعل العمل عن بعد ممكنا لمئات من أماكن العمل، أدوارا يمكن شغلها من قبل المرشحين عن بُعد. ولدى معظم موظفي Slack خيار العمل عن بُعد على أساس دائم.

سكوير (SQ)

تخطط شركة سكوير (SQ) للسماح للموظفين بالعمل من المنزل حتى بعد انتهاء الوباء. وقالت سكوير إنها تريد أن يكون الموظفون قادرين على العمل في بيئة تناسب احتياجاتهم.

تويتر Twitter

قالت شركة تويتر إنها ستسمح لبعض موظفيها بالعمل من المنزل ”إلى الأبد“. وقالت إن تجربة العمل من المنزل على مدى الأشهر العديدة الماضية أظهرت أنها يمكن أن تعمل على نطاق واسع على المدى الطويل.

زيلو Zillow

قررت الشركة العقارية منح موظفيها مرونة أكبر في العمل من المنزل. وتتوقع الشركة أن يعمل البعض من المنزل بشكل دائم، بينما قد يأتي البعض الآخر إلى المكتب عدة مرات في الشهر أو يومين في الأسبوع.