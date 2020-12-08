كورونا يخطف جان صليبا

استفاق لبنان اليوم على خبر سيء اليوم على وفاة الملحن والمنتج الموسيقي جان صليبا إثر إصابته بفيروس كورونا.

وتدهورت صحته، حيث كان يرقد في المستشفى منذ أيام ودخل مرحلة الغيبوبة بعد اشتداد عوارض المرض عليه.

وفور إعلان الفنان عامر زيان خبر وفاة صليبا، انهالت التعليقات التي أبدت صدمتها لوفاته من فبل الفنانين وتصدّر اسمه الترند عبر “تويتر”.

وقال عامر زيان، “ألله يرحم ترابك ويرحم روحك يا صديقي ويا خيي الوفي بكرت كتير يا جان صليبا ما كنت حابيب اسمع هالخبرية كنت عم قاتل تا تظمط الله يرحمك يا جان”.

بدوره، قال الشاعر والملحن سليم عساف “في آخر رسالة معه قال له: “أسبوع وبصير أحسن”. “يمكن إنتا فعلاً هلق بمكان أحسن، وداعاً جان صليبا”.

من جهتها، علقت ملكة الإحساس إليسا على خبر وفاة صديقها جان صليبا قائلة، “قلبي محروق محروق محروق. رفيق دربي وصديقي جان صليبا رحل عن هالدني بأكتر طريقة محزنة، بهالمرض يللي عم يهدد البشرية ونحنا مش قادرين نعمل شي. ما في أبشع من هالخبر. شو كان بعد عندو طاقة وحياة وخفة دم… الله يرحمك يا صديقي”.

وكتبت الفنانة نانسي عجرم عبر “تويتر”، “تركتنا بكير كتير جان صليبا، الله يرحمك وتكون نفسك بالسما، كسرت قلوبنا عليك، الله يصبر عيلتك وأهلك وكل محبينك على فراقك”.

أما، هيفاء وهبي نعت صليبا عبر “تويتر” قائلة، ” الله يرحمك جان صليبا ويصبّر عيلتك خبر محزن جداً!”.

ودخل الراحل إلى المستشفى في تشرين الثاني قبل أن تعلن زوجته مايا صليبا في مداخلة تلفزيونية تدهور حالته وتطلب من كل محبيه وأصدقائه الدعاء له بالشفاء.

ولحن صليبا للعديد من النجوم اللبنانيين أمثال فضل شاكر وعاصي الحلاني ووائل جسار ووديع مراد وكارول صقر ولورا خليل كما أسس شركته الخاصة للإنتاج في 1997 التي تعاون من خلالها مع إليسا وهيفاء وهبي وأمل حجازي ومريم فارس.