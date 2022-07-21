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كورونا يقصي البريطاني كريس فروم من سباق فرنسا للدراجات

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 21 - يوليو - 2022 6:01 مساءً
المتسابق البريطاني كريس فروم

المتسابق البريطاني كريس فروم

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أعلن المتسابق البريطاني كريس فروم الذي سبق له الفوز بسباق فرنسا للدراجات أربع مرات الخميس انسحابه من السباق الشهير بسبب إصابته بفيروس كورونا وأكد أن سيركز خلال الفترة المقبلة على الاستعداد للمشاركة في سباق إسبانيا الذي ينطلق الشهر المقبل.

واحتل فروم متسابق فريق إسرائيل بريمير تيك المركز الثالث في المرحلة 12 هذا العام وهو أفضل أداء له منذ تعرضه لحادث خطير عرض حياته للخطر قبل ثلاثة أعوام.

ومع بداية المرحلة 18 من السباق قال فروم في تسجيل مصور عبر موقع تويتر “بعد أن كشفت الفحوص عن إصابتي بكورونا فإنني لن أشارك في السباق بداية من اليوم “.

وأضاف فروم “أشعر بخيبة أمل بالفعل لعدم تمكني من الوصول إلى باريس والاستمرار حتى نهاية سباق فرنسا.

“سأعود إلى وطني الآن وسأستريح لبضعة أيام قبل العودة والتركيز من جديد على الاستعداد لسباق إسبانيا الذي يقام في وقت لاحق من الموسم الحالي”.

    المصدر :
  • رويترز

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