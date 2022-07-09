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كورونا يقصي الفرنسي بوشار خارج سباق فرنسا للدراجات

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 9 - يوليو - 2022 2:35 مساءً
المتسابق الفرنسي جوفري بوشار

المتسابق الفرنسي جوفري بوشار

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أعلن فريق إيه.جي2أر-سيتروين اليوم السبت أن متسابقه الفرنسي جوفري بوشار خرج من سباق فرنسا للدراجات بسبب إصابته بكوفيد-19 ليصبح بذلك أول منافس يودع السباق جراء العدوى بالفيروس سريع الانتشار.

وقال بوشار في بيان “خلال المرحلة (السابعة يوم الجمعة) شعرت أنني لست على ما يرام. هذه خيبة أمل كبيرة لأننا كنا بصدد الدخول إلى منطقتي المفضلة وهي الجبال”.

وتفوق بوشار (30 عاما) في المناطق الجبلية بسباق إسبانيا للدراجات في 2019 وفي سباق إيطاليا العام الماضي أيضا.

وقال الفريق إن بقية أعضاء الفريق جاءت نتائجهم سلبية بعد عزل بوشار بعيدا عنهم.

وبعد ذلك يوقت قصير أعلن فريق الإمارات إصابة متسابقه النرويجي فيجارد ستيك لانجن بالفيروس وانسحابه من السباق الكبير.

وقال أدريانو روتونو طبيب فريق الإمارات “جاءت نتيجة فحص فيجارد إيجابية صباح الأمس خلال فحوص داخلية روتينية. لكنه أبلغ بمعاناته من التهاب في الحلق في ساعة متأخرة من مساء أمس”.

وأضاف الطبيب “تأكدت إيجابية الفحص وتأكدت الأعراض من خلال فحص صباح اليوم وتقرر انسحابه من السباق حافظا على سلامة الفريق والمنافسين في السباق”.

    المصدر :
  • رويترز

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