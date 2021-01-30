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كورونا يهاجم لاعبي بايرن ميونيخ قبل انطلاق مونديال الأندية

30 - يناير - 2021
كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية

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أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني ، الجمعة، عن إصابة لاعبي خط الوسط في بايرن ميونيخ، ليون غوريتسكا وخافي مارتينيز بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم للأندية.

وقال النادي أن كلا اللاعبين “يبلي بلاء حسنا”، لكنهما سيغيبان عن مباراة الفريق المقبلة بالدوري الألماني أمام ضيفه هوفنهايم، السبت.

وعزل لاعب خط الوسط الألماني غوريتسكا نفسه في المنزل، بينما كان الدولي الإسباني مارتينيز عزل نفسه بالفعل في المنزل “لبضعة أيام الآن”.

ثبتت إصابة لاعبي خط الوسط في بايرن ميونيخ، ليون غوريتسكا وخافي مارتينيز بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم للأندية.

وأعلن النادي، الجمعة، أن كلا اللاعبين “يبلي بلاء حسنا”، لكنهما سيغيبان عن مباراة الفريق المقبلة بالدوري الألماني أمام ضيفه هوفنهايم، السبت.

وعزل لاعب خط الوسط الألماني غوريتسكا نفسه في المنزل، بينما كان الدولي الإسباني مارتينيز عزل نفسه بالفعل في المنزل “لبضعة أيام الآن”.

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