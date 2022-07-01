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كوريا الجنوبية تتقدّم لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم

منذ 12 دقيقة
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أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم أن كوريا الجنوبية تقدمت رسميًا لاستضافة كأس آسيا 2023 للعبة الشعبية بعد تخلي الصين عن حقوق التنظيم من أجل التخلص من فيروس كورونا.

ومدّد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المهلة الممنوحة للدول للتقدم بطلبات الاستضافة حتى 15 يوليو تموز الجاري.

وستقام البطولة بمشاركة 24 منتخبًا في يونيو حزيران ويوليو تموز العام المقبل.

في السياق، قال الاتحاد الكوري الجنوبي: “قدم الاتحاد الكوري الجنوبي رسميا خطاب نوايا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاستضافة كأس آسيا 2023”.

وكانت كوريا الجنوبية فازت بلقب كأس آسيا في نسختها الأولى في 1956 واحتفظت باللقب على أرضها بعد ذلك بأربعة أعوام.

ولم تستضيف كوريا الجنوبية أي بطولة كبرى منذ المشاركة مع اليابان في تنظيم نهائيات كأس العالم 2002.

    المصدر :
  • رويترز

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