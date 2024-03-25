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كوريا الجنوبية تطلق ثانى قمر صناعى للتجسس فى أبريل المقبل

منذ 32 دقيقة
آخر تحديث: 25 - مارس - 2024 11:26 صباحًا
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قالت وزارة الدفاع فى سول اليوم الأحد 25 مارس/آذار 2024،، أن كوريا الجنوبية تعتزم إطلاق ثاني قمر صناعي للتجسس العسكري لها فى أوائل أبريل المقبل، وذلك في إطار مشروع لإطلاق 5 أقمار صناعية لتحسين مراقبة بيونج يانج.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن المتحدث باسم الوزارة جيون ها-غيو قوله – “تجرى المشاورات النهائية مع مقاولي القمر الصناعي من أجل الإطلاق الذي من المتوقع أن يتم في أوائل أبريل المقبل”.

وأضاف جيون، أنه في حين تم تجهيز القمر الصناعي الأول بقمر صناعي مزود بمستشعر كهروضوئي وأشعة تحت الحمراء يمكنه التقاط صور مفصلة لسطح الأرض، فإن الأقمار الصناعية القادمة عبارة عن أقمار صناعية رادارية ذات فتحة اصطناعية قادرة على جمع البيانات بغض النظر عن الطقس باستخدام أنظمة الاستشعار عن بعد.

وأطلقت كوريا الجنوبية أول قمر صناعي للتجسس باستخدام صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس من قاعدة عسكرية أمريكية في كاليفورنيا في ديسمبر الماضي

    المصدر :
  • وكالات

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