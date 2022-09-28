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كولومبيا تهزم المكسيك بثلاثية

منذ 46 دقيقة
منتخب كولومبيا

منتخب كولومبيا

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سجل لويس سينيسترا هدفين وأضاف ويلمار باريوس هدفا آخر لتحول كولومبيا تأخرها بهدفين لتفوز 3-2 على المكسيك في مباراة ودية على ملعب ليفي في سانتا كلارا في كاليفورنيا الليلة الماضية.

وتقدمت المكسيك في الدقيقة الخامسة عبر الجناح أليكسيس فيجا من ركلة جزاء عقب عرقلة لويس دياز لأورييل أنتونا داخل المنطقة وجعل جيراردو أرتياجا النتيجة 2-صفر بعدما أنهى تحركا رائعا للفريق في الدقيقة 28.

وقلصت كولومبيا الفارق بعد الاستراحة بضربة رأس قوية من سينيسترا في الدقيقة 48 وسجل الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق.

ثم أكمل باريوس عودة كولومبيا بتسديدة رائعة في الدقيقة 67.

وأوقف الحكم المباراة مؤقتا في الدقيقة 82 بسبب هتافات جماهيرية معادية للمثلية.

وستخوض المكسيك مباراتين وديتين في نوفمبر قبل انطلاق كأس العالم في قطر حيث ستواجه الأرجنتين والسعودية وبولندا ضمن المجموعة الثالثة بالبطولة.

وفشلت كولومبيا في التأهل لكأس العالم

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