كولينز تطيح بأوساكا من أمريكا المفتوحة للتنس

بعد غيابها عن كل البطولات التي أقيمت على ملاعب صلبة في أمريكا الشمالية هذا الموسم، لم تظهر الأمريكية دانييل كولينز أي علامات على الصدأ في مواجهة نعومي أوساكا بطلة أمريكا المفتوحة للتنس مرتين لتفوز عليها 7-6 و6-3 وتصعد للدور الثاني في فلاشينج ميدوز.

ويأتي خروج أوساكا، الفائزة بالبطولة في 2018 و2020، بعد مغادرة حاملة اللقب إيما رادوكانو قبل ساعات قليلة لتودع بطلتا آخر نسختين فلاشينج ميدوز من الدور الأول.

وكانت آخر مباراة متبقية من الدور الأول في جدول المنافسات واحدة من أكثر المواجهات إثارة بين لاعبتين تقدمان أفضل ما لديهما على الملاعب الصلبة.

وخسرت كولينز أمام آشلي بارتي في نهائي أستراليا المفتوحة هذا العام بينما فازت أوساكا مرتين بنفس البطولة بالإضافة إلى لقبيها في أمريكا المفتوحة.

كما حضرت اللاعبتان إلى نيويورك بعد غياب عن المنافسات بسبب الإصابات وأمور أخرى.

وغابت كولينز عن جميع البطولات على الملاعب الصلبة في أمريكا الشمالية حيث انسحبت من سان هوزيه وتورونتو وسينسناتي بسبب إصابة في الرقبة بينما غابت أوساكا عن موسم البطولات على الملاعب العشبية بالكامل قبل أن تسقط في الدور الأول في تورونتو وسينسناتي.

وقالت كولينز “خسرت أمام نعومي ثلاث مرات سابقا ولذلك كان لدي الكثير من المعلومات حول ما أحتاجه لتقديم أداء أفضل والأمور التي يتعين علي تحسينها.

“شعرت بالسعادة لمجرد وجودي هنا للعب.

“أعتقد بعد كل التحديات التي واجهتها مؤخرا فانني أشعر بامتنان كبير لمجرد وجودي هنا”.

ورغم غيابهما الطويل عن المنافسات قدمت كولينز وأوساكا عرضا رائعا أسعد الجماهير التي حضرت المباراة التي بدأت في وقت متأخر يوم الثلاثاء وانتهت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وكانت أوساكا هيمنت على المواجهات الثلاث السابقة التي جمعتها مع كولينز حيث لم تتمكن اللاعبة الأمريكية من الحصول على مجموعة واحدة أمام منافستها اليابانية المصنفة الأولى على العالم سابقا.

لكن اللاعبة الأمريكية المصنفة 19 لعبت بعزم وتصميم هذه المرة لتفوز بالمجموعة الافتتاحية الصعبة بعد شوط فاصل.

وفي المجموعة الثانية، كسرت أوساكا إرسال كولينز مبكرا لتتقدم 2-1 لكن كولينز ردت كسر الإرسال على الفور قبل أن تتقدم 5-3 وتفوز بالمباراة.

وستلتقي اللاعبة الأمريكية البالغة من العمر 28 عاما في الدور المقبل مع الإسبانية كريستينا بوكسا الصاعدة من التصفيات والتي فازت بنتيجة 6-4 و6-4 على السلوفينية كايا يوفان.