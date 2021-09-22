كومان يصّف ميسي بـ"الطاغية"

وصف المدرب الهولندي رونالد كومان نجم الفريق السابق ليونيل ميسي بـ”الطاغية”.

وأمضى النجم الأرجنتيني سنوات حافلة في “كامب نو” محققا العديد من الألقاب، كما اعتبره كثيرون خلالها الأفضل في العالم، قبل أن يغادر صوب باريس سان جرمان هذا الصيف، في خطوة مدوية فرضتها الأحوال المادية العصيبة للفريق الكتالوني.

وبينما تستعد جماهير برشلونة لشهور لن تأتي على الأرجح بما تشتهي راح كومان يتذكر ما قدمه ميسي للفريق قبل رحيله، كاشفا أن “البرغوث” كان يشتعل غضبا إذ تعرض لأي خسارة، حتى خلال المباريات التدريبية بين لاعبي الفريق.

وفي تصريحات نقلها موقع “غول” عن Voetbal International أكد كومان أن غياب ميسي يفرض نفسه على الجميع رغم وجود لاعبين جيدين آخرين، “لكنه أحدث الفارق، وقد كان الجميع يبدون أفضل من حقيقتهم بسببه.. هذا ليس انتقادا ولكنها ملاحظة”.

وتابع كومان: “كنت أدرك كم هو جيد، لكن كان من الجيد أيضا رؤيته عن قرب كل يوم. كل ما ترغب في تعليمه للاعب كرة قدم، في التعامل مع المواقف، في التعامل بالكرة تحت الضغط، في سرعة الانطلاق بالكرة، في إنهاء المباراة، مع ميسي كل شيء كان بالعلامة الكاملة.. إنه ليس طبيعيا.. ليس طبيعيا”.

وتذكر المدير الفني الهولندي أن ميسي كان دائما يؤدي التدريبات بكل قوة من بدايتها حتى نهايتها، وبينما يبدأ بعض اللاعبين في تسديد كرات ضعيفة واللهو قليلا قرب النهاية، يستمر ميسي في العمل بكل جد ليفوز بكل شيء.

وتابع المدير الفني: “مع ميسي لم يخسر اللاعبون الأكبر سنًا تدريبا ضد الشباب. حدث ذلك مرة واحدة فقط وكان ميسي غاضبًا بشدة من ذلك، ولمدة أسبوع.. حقا (إنه) طاغية”.

أحاديث كومان عن ميسي التي نشرت، الأربعاء، تزامنت مع مؤتمر صحفي “غريب من نوعه” عقده المدرب الهولندي، واستهله بتوجيه كلمة مكتوبة قبل المغادرة من دون الاجابة على أي سؤال.

وجاء في بيان المدرب الذي كتبه على ورقة: “مرحبا بالجميع. النادي يمرّ معي كمدرب بمرحلة إعادة بناء. الوضع المالي للنادي متصل بالنشاطات الرياضية والعكس صحيح. هذا يعني أننا كفريق ينبغي علينا إعادة البناء من دون القدرة على القيام باستثمارات مالية كبيرة. هذا يحتاج لوقت”.

وأضاف: “المواهب الشابة قد تتحول خلال أعوام قليلة إلى نجوم كبار. لإعادة بناء هذا الفريق، سيحظى اللاعبون الشبان بالفرصة كما حصل عليها تشافي وإنييستا في حقبتهما. لكن يجب أن نصبر”.

وتابع: “الوصول إلى مركز متقدم في الدوري الإسباني يُعد نجاحا كبيرا. في دوري الأبطال لا نستطيع طلب المعجزات”.

ويواجه كومان ضغطا متزايدا بعد سقوط الفريق الكتالوني أمام بايرن ميونيخ صفر-3 في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي قبل التعادل أمام غرناطة 1-1 على أرضه في الدوري الإسباني، وسط انتقادات لاذعة لأسلوب لعب الفريق.