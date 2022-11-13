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كونتي: كين يتوجه إلى كأس العالم في أفضل حال

منذ ساعة واحدة
أنتونيو كونتي

أنتونيو كونتي

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أعلن مدرب توتنهام هوتسبير أنتونيو كونتي أن قائد منتخب إنجلترا هاري كين لاعب فريقه سيخوض نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في وقت لاحق من الشهر الجاري وهو في أفضل حال على المستويين البدني والذهني.

وأحرز كين هدفه رقم 12 في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم خلال فوز النادي اللندني 4-3 على ليدز يونايتد أمس السبت في مشاركته أساسيا من البداية للمرة 22 على التوالي في الموسم الحالي.

وأثار هذا الجهد الكبير الذي بذله كين (29 عاما) خلال الأسابيع الأخيرة مخاوف من إمكانية معاناته من الإرهاق في نهائيات قطر التي تنطلق في 20 من الشهر الجاري لكن المدرب كونتي أكد أن مهاجمه سيكون جاهزا للانطلاق بكل قوة من جديد عندما تبدأ إنجلترا مسيرتها في النهائيات بمواجهة إيران في 21 من نوفمبر تشرين الثاني الجاري ضمن المجموعة الثانية.

وقال كونتي للصحفيين: “نحن نتحدث عن مهاجم من الطراز العالمي فعلاً. “يستطيع أن يستمر في التحسن وأن يصبح أقوى وأقوى. وهو الآن يدخل كأس العالم المقبلة في أفضل حال بدنيا وذهنيا أيضاً”.

وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم: “أعتقد أنه يشعر بمسؤولية كبيرة لأنه قائد منتخب إنجلترا وأنا أعتبر منتخب إنجلترا واحدا من أفضل المنتخبات في العالم. وأحد الفرق المرشحة لتقديم بطولة كبيرة”.

وتابع كونتي: “خلال هذه الفترة وخصوصاً آخر 13 مباراة لعب هاري دورا مهما بالفعل. بكل صدق يستحق هاري إشادة كبيرة لأنه دائما يكون لاعبا مهما لكنه خلال هذه الفترة تحمل عبئاً كبيراً ولعب بصورة رائعة”.

    المصدر :
  • رويترز

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