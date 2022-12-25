الأحد 1 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 25 ديسمبر 2022 |
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كونتي ينتقد "العودة السريعة" للدوري الإنجليزي الممتاز

منذ 22 دقيقة
انطونيو كونتي

انطونيو كونتي

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قال الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير اللندني إنه “غير سعيد بالفعل” بسبب استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سريعا وبعد ثمانية أيام فقط من انتهاء كأس العالم وأشار إلى أنه ربما يقرر إراحة بعض اللاعبين وعدم إشراكهم في مباراة الغد في مواجهة برنتفورد نتيجة لذلك.

ومن بين 12 لاعبا في توتنهام شاركوا في نهائيات قطر 2022 قرر كونتي استبعاد حارس مرمى فرنسا هوجو لوريس والأرجنتيني كريستيان روميرو من تشكيلة مباراة الغد بعد أن شاركا في المباراة النهائية لكأس العالم الأحد الماضي.

وقال كونتي “من المستحيل منحهم الكثير من الراحة وبالتأكيد هؤلاء الذين لم يشاركوا في كأس العالم وعملوا طوال أربعة أسابيع فهم في مستوى أفضل من هؤلاء الذين عادوا بعد نهاية كأس العالم.

“ولهذا أعتقد أنه لابد لي من اتخاذ أفضل قرار بالنسبة لمباراة برنتفورد” مضيفا أن اللاعبين العائدين من كأس العالم “ليسوا في أفضل مستوى” في الوقت الحالي.

وسيغيب رودريجو بنتانكور عن المباراة بسبب الإيقاف لكنه أيضا يعاني من مشكلات في عضلات الفخذ الخلفية بينما سيغيب ريتشارليسون لثلاثة أو أربعة أسابيع بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها خلال اللعب لمنتخب البرازيل في كأس العالم.

وقال كونتي إن لوكاس مورا يعاني من إصابة في أربطة الكاحل.

وقال المدرب الإيطالي أيضا “هذا موقف صعب لأن فريقي يملك لاعبا جيدا لكنه غير جاهز للعب وهذا يعني أنه وكأنه غير موجود”.

ويحتل توتنهام المركز الرابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 29 نقطة من 15 مباراة ويتخلف بثماني نقاط عن جاره اللندني أرسنال صاحب الصدارة الذي لعب مباراة أقل.

    المصدر :
  • رويترز

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