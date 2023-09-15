كيت بلانشيت تعيد تدوير ملابسها لإطلالاتها

ليس بالأمر الخفي على أحد أن الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت، البالغة من العمر 54 عاماً، هي إحدى الناشطات البيئيات منذ فترةٍ طويلة، لذلك أرادت دوماً إيصال رسائلها البيئية بشتى الطرق، ولعل أبرزها السير على السجادة الحمراء، ورفع شعار الاستدامة، من خلال إعادة تدوير ملابسها.

وبالعودة إلى عام 2020، وتحديداً مهرجان البندقية السينمائي، فإن بلانشيت أعادت ارتداء سلسلة من الإطلالات من أرشيفها الخاص، ليكون ذلك بمثابة “نقطة تحول” في أزياء السجادة الحمراء، وبداية نهج جديد أكثر وعياً بالبيئة.

وفي ذلك الوقت، أعادت النجمة الشهيرة ارتداء فستانٍ أسود لامع من توقيع مصمم الأزياء الكولومبي الأميركي إستيبان كورتازار، وكانت قد ارتدته خلال الجولة الصحفية لفيلم

كارول” عام 2015.

ومنذ ذلك الحين، واصلت بلانشيت تكرار إطلالات السجادة الحمراء المفضلة القديمة، بدءاً من بدلة الترتر السوداء من تصميم جورجيو أرماني لحفل توزيع جوائز الأزياء المستدامة Camera Nazionale della Moda Italiana، إلى بدلة ألكسندر ماكوين المميزة التي تتميز بكمين منتفخين مثيرين، في حفل توزيع جوائز دائرة نقاد السينما بلندن.

ورغم أن إعادة ارتداء الزي نفسه أكثر من مرة قد لا تبدو أمراً جديداً بشكلٍ خاص، حيث إن معظم الناس يفعلون ذلك طوال الوقت، فإنها ترسل رسالة قوية عند القيام بذلك على السجادة الحمراء.