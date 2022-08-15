"كيرة والجن".. يحصل على أعلى ايرادات بتاريخ السينما المصرية

أصبح فيلم “كيرة والجن” للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية بعدما وصلت إيراداته اليوم الإثنين 15 أغسطس\آب لارقام خياليه، في أقل من 7 أسابيع عرض، متخطيًا بذلك إيرادات فيلم “الفيل الأزرق 2” الذى عرض في عام 2019.

وانطلق فيلم “كيرة والجن” في دور العرض يوم 30 يونيو الماضى واستطاع تحقيق العديد من الأرقام القياسية على مستوى الإيرادات، واستمر في صدراة إيرادات الموسم حتى وصل لأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، ومن المتوقع أن يستمر في تحقيق العديد من الأرقام القياسية خلال الفترة المقبلة.

فيلم “كيرة والجن” مستوحى من رواية “1919”، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

“كيرة والجن” يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.