كيريوس ينهي سلسلة انتصاراته بخسارته في دور 8 أمام هوركاتش في كندا

انتهى مسلسل انتصارات نيك كيريوس الذي دام تسع مباريات بالهزيمة في دور الثمانية لبطولة كندا للتنس في مونتريال اليوم الجمعة بنتيجة 7-6 و6-7 و6-1 أمام البولندي هوبرت هوركاتش.

ورغم مستواه الرائع تجرع كيريوس أول هزيمة له منذ الخسارة أمام نوفاك ديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون.

ومنذ ذلك الوقت يقدم اللاعب الأسترالي البالغ عمره 27 عاما عروضا قوية من بينها الفوز بلقب بطولة سيتي المفتوحة قبل أن يواجه هوركاتش الذي عزز سجل المواجهات المباشرة بينها إلى 2-صفر بعد أن سبق له الفوز على كيريوس بثلاث مجموعات في وقت سابق هذا العام في الدور قبل النهائي لبطولة هاله.

وسينتظر هوركاتش الفائز من المواجهة بين الكندي فيلكس أوجيه-الياسيم والنرويجي كاسبر رود المصنف الرابع.

وتبادل اللاعبان ضربات الإرسال الساحقة على الملعب الرئيسي حيث سدد هوركاتش 20 إرسالا ساحقا مقابل 19 لكيريوس في مباراة مثيرة.

وفاز هوركاتش بالمجموعة الأولى بعد شوط فاصل.

وبعد أن حافظ على إرساله في بداية المجموعة الثانية لاحت أمام كيريوس فرصة سانحة للسيطرة بعد حصوله على ثلاث فرص لكسر إرسال منافسه لكنه أخفق في الاستفادة منها.

ولاحت أيضا بعض الفرص لهوركاتش لكنه أخفق في كسر إرسال كيريوس لتصل المجموعة الثانية أيضا لشوط فاصل فاز به اللاعب الأسترالي هذه المرة بعد أن سدد ضربة إرسال ساحق.

وتحولت المباراة المتكافئة إلى نزهة لهوركاتش في المجموعة الثالثة بعد أن ارتكب كيريوس خطأ مزدوجا في مناسبتين ليكسر اللاعب البولندي إرساله.

وبمساعدة خطأ مزدوج آخر كسر هوركاتش إرسال منافسه الأسترالي مجددا ليتقدم 5-1 ويحافظ على إرساله ليحجز مكانا في الدور قبل النهائي.