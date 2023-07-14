"كيفن سبيسي" الفائز بأوسكار ينفي تحرشه جنسياً بأربعة رجال!

وصف الممثل كيفن سبيسي (الجمعة 14-7-2023) الاتهام الموجه له بأنه أمسك برجل من المنطقة الحساسة بأنه “محض هراء”، وذلك في مبادلات كلامية عاصفة مع المدعين في محاكمته بالاعتداء الجنسي.

ودفع سبيسي البالغ من العمر 63 عاما والحائز على جائزة الأوسكار ببراءته في محكمة ساذرك كراون بلندن في 12 تهمة موجهة إليه بارتكاب جرائم جنسية ضد أربعة رجال في بريطانيا بين عامي 2001 و2013.

ويُزعم بأن الجرائم وقعت بينما كان سبيسي يعيش ويعمل بشكل أساسي في بريطانيا.

وقال الرجال الأربعة إن سبيسي لمسهم بقوة، وقال أحدهم إنه مارس الجنس الفموي معه بينما لم يكن في كامل وعيه في شقة سبيسي.

واستجوبت سبيسي المدعية العامة كريستين أجنيو مرتين اليوم الجمعة، وسألته عن اتهام أحد المدعين له بأنه أمسك بمنطقته الحساسة بشكل مؤلم مثل “الكوبرا” في منتصف العقد الأول من القرن الحالي.

ورد سبيسي قائلا إن الرجل “اختلق قصته بالكامل من البداية إلى النهاية”.

كما وصف الاتهام بأنه “محض هراء”.

وردا على سؤال عن سبب اعتقاده بأن المدعي يختلق الاتهامات، قال سبيسي “المال ثم المال ثم المال”.