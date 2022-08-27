كيف استفاد بنزيما من رحيل رونالدو عن النادي الملكي؟

تحدّث اللاعب الفرنسي “كريم بنزيما”، مهاجم ريال مدريد الإسباني، عن حجم استفادته من رحيل الأسطورة البرتغالي “كريستيانو رونالدو” عن الفريق “الملكي” قبل نحو 5 سنوات.

وغادر رونالدو ريال مدريد في صيف 2018 وانتقل إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو.

ومنذ رحيل رونالدو عن ملعب سانتياغو برنابيو، انفجر كريم بنزيما وتطوّر مستواه موسمًا بعد الآخر، وبات أحد أهم لاعبي ريال مدريد خلال تلك الفترة على الإطلاق.

وفي تصريحات أبرزتها صحيفة “آس” الإسبانية بسؤاله عن مدى تأثره برحيل رونالدو، قال بنزيما :”عندما كان كريستيانو معنا، كان دوري مختلفًا عما هو عليه الآن”.

وأضاف: “لقد ساعدني كثيرا وقدّم لي الدعم، كنت أتكيّف مع وجود زميل في الفريق يسجّل 50 هدفًا في الموسم الواحد، وعندما غادر كان عليّ أن أتخذ خطوة للأمام. منذ رحيله تغيرت بشكل كبير وتغيرت معي أرقامي، رغم حقيقة أن طريقة اللعب هي نفسها منذ أن كنت طفلًا”.

وعن موعد اعتزاله، قال كريم بنزيما: “عندما أشعر بأنني لا أستمتع بممارسة كرة القدم سأتوقف على الفور”.