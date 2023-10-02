بالفيديو..كيف بدأت هبة الرمحين مسيرتها بمجال ريادة الأعمال في دولة الإمارات؟

-كيف بدأت هبة الرمحين مسيرتها بمجال ريادة الأعمال في دولة الإمارات؟

بدأت صاحبة أكبر مطاعم دبي ورائدة الأعمال السورية في دبي منذ 20 عاماً وكانت دبي طور النمو، وكانت المنافسات كبيرة فيها وبدأت بمجال الـhotel management وعملت لفترة 5 سنوات واستملت أكبر المشاريع وبات حلمها أن تكون جزء من هذا الحلم الكبير الذي يتحقّق في دبي.

قامت بأكبر المشاريع في مجال الـhotel management وكانت جزء من الذين أسسوا الـatlantis hotel.

وبعدها بدأت بتأسيس شركتها وفتحت مطعمها الخاص عام 2016 وعام 2017 افتتحت شركتها الخاصة بالـevents.

– من أين نشأت فكرة المطعم المقابل لبرج خليفة والخاص بهبة الرمحين؟

عندما علمت في الفنادق كانت المسؤولة عن الخيم الرمضانية كانت تفتتح مشروع الخيمة الرمضانية وتكون مسؤولة عن خدمة 3000 شخص يومياً، وأسست علاقات كبيرة جداً.

بعدها قررت القيام بفكرة مطعم متخصص بالحضارة الإماراتية، خصوصاً المطبخ الإمارات وكونها سورية أن تقوم بمزيج بين الحضارتين السورية ـ الإماراتية.

كان ملهمها الشيخ محمد بن راشد وهي تحب أشعاره لذلك قررت تدوين أشعاره على حائط المطعم لذلك هندسة المطعم فيها مزيج والكثير من الفن.

– ما هي الصعوبات التي واجهت هبة في طريق افتتاح وتطوير مشاريعها بالإمارات؟

دائماً هناك صعوبات وهي التي تجعل الشخص يتطوّر ففي كل event هناك صعوبة معيّنة، الصعوبة كانت أولاً بوجود مكان للمطعم، وفكرة افتتاح مطعم وحدها صعبة وليست بسهلة على الإطلاق والصعوبة أن تظلّ في السوق مهما كانت المنافسة خصوصاً في دبي.

– هل كان لهبة شغف تطوير العمل في مجال الإعلام بعد تجربتها مع قنوات MBC إلى جانب ريادة الأعمال؟

مجال الغعلام ليس مجالي ولا أجد نفسي لا إعلامية ولا مذيعة لأنني أحب وراء الكواليس وشغفي هو الـevents والـdecor.

– ما حجم التغيرات التي طرأت على دولة الإمارات منذ دخول هبة لها إلى الآن؟

دبي اختلفت كثيراً منذ 20 عاماً وبات الانفتاح فيها كبيراً ولكنني أحنّ لدبي القديمة فدميل جداً أن نرى كيف كانت المشاريع على الوقت وأصبحت واقعاً وهذا ما يعطينا الكثير من الشغف والاندفاع للذهاب إلى الأمام أكثر.

– ما هو موقف هبة تجاه بلدها الأم سوريا بعد الحرب؟

مع الأسف لم أنزل إلى سوريا بعد الحرب ولا مرة وحزني كبير جداً وفقدت الكثير من الأحباء هناك وأشتاق لسوريا كثيراً وعشت أيام جميلة جداً هناك ولكنني لم أعمل هناك وكل ما تعلّمته في صغري هي التي بلورتني اليوم وأتمنى أن أكون جزءاً لكي تقف مجدداً على رجليها.

– هل تنسجم هبة مع الجمهور الذي لقبها بـ”صديق المشاهير”؟

بحكم عملي ربيت معارف وأصدقاء وهم من المشاهير ولأنني أقوم بأعراس كبيرة كسبت أصدقاء من المشاهير وباتت الأجواء هي التي تجمعنا وحتى لو لم نكن أصدقاء الــevents تجمعنا.

-ما هي المشاريع المستقبلية التي تخطط هبة الرمحين لتنفيذها؟

اليوم أولوياتي تبدّلت لأن النجاح هو ليس فقط في العمل إنما في الحياة وعلى جميع الأصعدة، الذي يكون لديه حياة متناغمة، صحته جيدة، حياته جيدة يعرف التعامل مع المتاعب والمصاعب، ناجح بعمله ومع عائلته وبعلاقاته لذلك أنا أتمنى أن أحافظ على حياتي وأعطي كل شيء حقّه وبتوازن.