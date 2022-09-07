كيف تسبّب رونالدو بإقالة "توخيل" من تشيلسي؟

تحدّثت تقارير إعلامية عن أحد الأسباب التي جعلت إدارة نادي تشيلسي تعلن إقالة الألماني “توماس توخيل” من تولي الإدارة للفنية للبلوز.

في هذا الإطار، لفتت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية الى أن الانتقال المحتمل لكريستيانو رونالدو إلى تشيلسي خلال الصيف تسبّب في حدوث خلاف كبير بين المدرب توخيل ومالك النادي، الأميركي “تود بويلي”، حيث رفض الأخير التراجع في سعيه وراء النجم البرتغالي.

وأُعفي المدرب الألماني من منصبه الأربعاء 7 أيلول، عقب يوم واحد من خسارة البلوز في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا أمام دينامو زغرب الكرواتي 0-1.

غير أنّ المشاكل نشأت قبل ذلك بكثير بين توخيل ومالك تشيلسي الجديد، وفقًا لتقرير في صحيفة “التيلغراف”البريطانية.

وشهد اهتمام بويلي بالتعاقد مع رونالدو صدامًا مع توخيل الذي بدا “غاضبا” لاضطراره إلى توضيح أسباب عدم رغبته في التوقيع مع رونالدو البالغ 37 عاما.

في السياق نفسه، قالت صحيفة “تيليغراف” إن مالكي تشيلسي الجدد يريدون أخذ النادي في اتجاه جديد، وإن غراهام بوتر مدرب برايتون، يناسب الفريق في التوجه الجديد.

وغيّر بوتر أسلوب برايتون في اللعب منذ توليه المسؤولية، ويحتلّ الفريق المركز الرابع في الدوري هذا الموسم، حيث حصل على 14 نقطة من مبارياته الست الأولى.

كما يرغب المالك الشريك، تود بويلي، أن يلعب تشيلسي بطريقة أكثر هجومية، وقليل من الفرَق يمكنها أن تضاهي برايتون، بسبب نظامه الهجومي من الناحية الجمالية.

ويزعم أن تشيلسي سيتواصل مع برايتون للتحدث إلى بوتر، ولكن هناك أسماء أخرى في الإطار لخلافة توخيل.