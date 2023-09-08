كيف حقق "موسم الرياض" هذه الأرباح قبل افتتاحه؟

نشرت وسائل الإعلام المحلية في السعودية تصريحات للمستشار في الديوان الملكي ” تركي آل الشيخ ” رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية قال فيها: حققنا 40% من العوائد قبل بدء موسم الرياض، والافتتاح سيكون تاريخيا وسنفاجئ العالم.

و قال ” آل الشيخ “: إن موسم الرياض سينطلق في الـ 28 من شهر أكتوبر القادم، والرعايات والصفقات الكبيرة حققت عوائد كبيرة، و الزوار المتوقع دخولهم لفعاليات الموسم الرابع في الرياض من 10 إلى 12 مليون هذه السنة، و هناك مليون سائح من خارج المملكة العربية يتوقع قدومهم.

يذكر أن قطاع الترفيه في السعودية شهد نقلة نوعية منذ إطلاق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رؤية 2030 قبل سنوات، و بات هذا القطاع الجديد داخل السعودية محط أنظار الكثير من الباحثين عن التعرف على السعودية الجديدة.

و مع إصرار المملكة العربية السعودية على تنويع موارد الدخل لخزينة الدولة، وفتح البلد في وجه السياح، تم تأمين فرص عمل كبيرة للشباب السعوديين من كلا الجنسين في مختلف الاختصاصات الترفيهية وغيرها.