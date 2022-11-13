كيف ردّ رئيس برشلونة على إمكانية عودة ميسي؟

تناول “خوان لابورتا”، رئيس برشلونة، حقيقة ما تردد عن عودة الأرجنتيني “ليونيل ميسي” للنادي الكتالوني في 2023.

ورحل ميسي عن صفوف برشلونة بنهاية عقده صيف العام الماضي، بسبب عجز النادي الكتالوني عن تسوية التضخم في ملف رواتب لاعبيه، فانتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال لابورتا، خلال تصريحات لصحيفة سبورت الكتالونية ردًا على سؤال بشأن إمكانية عودة نجم بلوجرانا السابق، للفريق، العام المقبل: “ميسي يعرف أن برشلونة دائما منزله”.

ومن المقرّر أن يشارك ميسي مع منتخب الأرجنتين في المواجهة الودية المقررة أمام منتخب الإمارات، الأربعاء المقبل، في ستاد محمد بن زايد، بالعاصمة أبوظبي.

وستكون تلك الودية هي الأخيرة للمنتخب الأرجنتيني قبل السفر إلى قطر يوم 19 تشرين الثاني الجاري، لبدء مشواره في كأس العالم، حيث ينافس في المجموعة الثالثة مع السعودية وبولندا والمكسيك.