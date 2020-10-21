كيف ساهم حساء النودلز بقتل عائلة بأكملها؟

في حادثة أثارت الخوف بين محبي النودلز وهو من نوع من العجائن المسلوق في الماء المغلي، حيث تسببت الوجبة بـوفاة 9 أفراد من عائلة واحدة في الصين بعد تسممهم من دقيق الذرة المخمر.

وبحسب صحيفة “مترو” البريطانية، احتوت الـ”نودلز” (المعكرونة) التي تم حفظها في الثلاجة لأكثر من عام، على دقيق الذرة المخمر الذي تسبب في تسميم الأسرة بحمض “البونغكريك”.

وتوفي تسعة بالغين، من مدينة جيشي في مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرقي الصين، عقب تناول الحساء، كما رفض ثلاثة أطفال تناولها في الوقت نفسه لعدم إعجابهم بطعمها.

وقال جاو فاي، مدير سلامة الأغذية في مركز هيلونغجيانغ للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن التسمم بحمض البونغكريك غالبا ما يكون مميتا.

وتبدأ أعراض التسمم في غضون ساعات قليلة، وهي عبارة عن ألام المعدة والتعرق والدخول في غيبوبة، ثم الوفاة في غضون 24 ساعة على أقل تقدير.

وأضاف فاي “يمكن أن يتسبب التسمم في أضرار جسيمة للعديد من الأعضاء البشرية بما في ذلك الكبد والكلى والقلب والدماغ. بمجرد التسمم تكون فرص الوفاة بين 40 و100%”.

ويعد حمض “البونغكريك” سما قاتلا ينتج في جوز الهند المخمر، ويتم الإبلاغ في المتوسط عن 34 حالة وفاة تعزى إلى حمض “البونغكريك” كل عام.

وأول من أبتكر النودلز هي أسرة هان الشرقية بين 25 و225 ميلادية. في أكتوبر عام 2005، اكتشفت أقدم نودل على وجه الأرض وعثر عليها في منطقة لاجيا في تشينغهاي الصينية، تلك النودل التي ظهر انها مصنعة من ذيل الثعلب الدخن.