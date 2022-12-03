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كيف ستكون الحياة لو كان للبشر ذيول ؟

منذ ساعة واحدة
البشر ذوي الذيل

البشر ذوي الذيل

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تكثر قصص البشر ذوي الذيل في الأساطير من جميع أنحاء العالم، غالبًا ما تمتلك هذه الشخصيات نوعًا من القوة السحرية أو الحكمة التي تتجاوز الفهم البشري، ولكن كيف سيكون الأمر إذا كان للبشر ذيول بالفعل؟.

وحسبما ذكرت صحيفة ” ليف ساينس ” في حالات نادرة، قد يولد أطفال مصابين بفجوة في العمود الفقري أو يكون العصعص غير المنتظم فيبدو كذيل كاذب ولا تؤدي وظيفتها وعادة ما يتم إزالتها بعد الولادة بفترة وجيزة.

وكشفت الصحيفة أنه بالنظر إلى التطور البشري، كان لدى أسلافنا نوع من الذيل، ولكنها اختفت في سلالتنا المباشرة منذ حوالي 25 مليون سنة.

وبالنظر إلى الدافع البشري لتزيين أنفسنا، يمكن أن تفتح ذيول مجموعة من إمكانيات الموضة الجديدة فقد كتبت ميشيل لانجلي، عالمة الآثار بجامعة جريفيث في أستراليا، أن أقدم قطع المجوهرات التي يعود تاريخها إلى 100000 عام، كانت إكسسوارات مثل حلقات لتزيين الذيل، أو حتى شباك شعر الذيل جنبًا إلى جنب مع الحلي مثل القلائد والأقراط.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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