كيف سيكون حال الطقس في اليومين المقبلين؟

يؤئر طقس صيفي رطب وحار بشكل إعتيادي على لبنان مع إستقرار نسبي بدرجات الحرارة ويستمر على هذا النحو في الأيام المقبلة من دون تغيير كبير في الأحوال الجوية قريبًا، وقد يتحول حارًا أكثر بدءًا من ١٧ الشهر الحالي.

وفي التفاصيل:

الأحد:

١- الحرارة ساحلًا بين ٢٣ و٣١، بقاعًا بين ١٧ و٣٣ وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٨ و ٢٦ درجة

٢- الجو: قليل السحب إجمالًا، تتشكل بعض السحب والضباب الخفيف على المرتفعات

٣- الرياح: غربية ضعيفة إلى معتدلة وتنشط في الداخل وسرعتها بين ٢٠ و٤٥ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠٠٧ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

الإثنين: الطقس غائم جزئيًا مع تشكل ضباب على الجبال، الحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣١ ساحلًا، بين ١٦ و٣٣ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة إلى معتدلة وتنشط في الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٤٥ كم/س

الثلاثاء: الطقس قليل السحب إجمالًا مع تشكل ضباب خفيف محلي على الجبال، الحرارة تتراوح بين ٢٢ و٣١ ساحلًا، بين ١٦ و٣٣ بقاعًا وبين ١٥ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة إلى معتدلة وتنشط في الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٥ كم/س