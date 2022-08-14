كيف عاقب "تين هاج" لاعبي مانشستر يونايتد؟

اتّخذ الهولندي “إريك تين هاج”، المدير الفني لمانشستر يونايتد، قرارًا عقب الخسارة أمام برينتفورد بنتيجة (0-4)، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من البريميرليغ.

ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن تين هاج ألغى الراحة التي منحها للاعبي مانشستر يونايتد، الأحد، واستدعى اللاعبين لخوض مران إضافي.

ويعتبر السقوط أمام برينتفورد، الخسارة الثانية لمانشستر يونايتد، هذا الموسم، عقب الهزيمة ضد برايتون بنتيجة (1-2)، في الجولة الأولى من البريميرليغ.

وكان الحارس الإسباني “دافيد دي خيا” ارتكب هفوة كبيرة في الهدف الأول بمباراة برينتفورد، بعدما سدد بيليندا جوشوا دا سيلفا، كرة أرضية ضعيفة من خارج منطقة الجزاء، مرت بغرابة من أسفل يد الحارس الإسباني، وسكنت الشباك.

كما ارتكب دي خيا، هفوة أخرى في الهدف الثاني، بعدما مرّر الكرة لزميله كريستيان إريكسن، الذي كان موجودًا تحت الضغط على حدود منطقة الجزاء، ليفتكها ماثياس يانسين ويضع الكرة بسهولة في الشباك.