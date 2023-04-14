كيف علق رونالدو على خبر إقالة مدرب نادي النصر "غارسيا"؟

قررت إدارة النصر السعودي، إقالة المدرب الفرنسي رودي غارسيا، من الإدارة الفنية للنادي إثر تتابع النتائج المتواضعة للفريق، وفقاً لبيان نشره النادي على منصاته الرسمية.

وفي أول تعليق على ذلك القرار، قال نجم نادي النصر السعودي، البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في “ستوري” على صفحته الرسمية على إنستغرام “سعدت بالعمل معك.. أتمنى لك كل النجاح في المستقبل”.

وكتب النصر السعودي على موقعه الرسمي “قررت إدارة نادي النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد رودي غارسيا. مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع النصر ومتمنين له التوفيق”.

وكان النصر ضمّ رونالدو نهاية العام الماضي في صفقة مدوية تقدر بأكثر من 250 مليون يورو لموسمين ونصف الموسم، على أمل قيادته لاستعادة الألقاب الغائبة عن خزائنه منذ ثلاث سنوات.

ويتخلف النصر الملقب في السعودية بـ”العالمي” بثلاث نقاط خلف اتحاد جدة المتصدر قبل سبع جولات من النهاية.

وقال مصدر مطلع لوكالة فرانس برس إنّ “النادي قرر فسخ عقد غارسيا لأن غرفة الملابس فقدت الثقة فيه خصوصا بعد الخسارة من الاتحاد” مطلع الشهر الماضي، في ثاني هزيمة أمام نفس الفريق الذي أقصاه بثلاثية من نصف نهائي الكأس السوبر السعودي في يناير الماضي.

وأشار إلى أنّ “اللاعبين اشتكوا أكثر من مرة من أسلوب غارسيا الفني وعدم استفادته من طاقات الفريق”.

وبعد خسارة الصدارة أمام الاتحاد الشهر الماضي، استعاد النصر توازنه وحقق فوزين مهمين على حساب أبها ثم العدالة، قبل أن يقع في براثن التعادل السلبي أمام الفيحاء الأحد الماضي.

وصبت جماهير النصر على مواقع التواصل الاجتماعي غضبها على غارسيا الذي اعتبرته لا يلائم طموحات الفريق.

وقال عضو في رابطة مشجعي النصر لفرانس برس “إذا حصلت على سيارة فيراري، فلا بد أن تكون سائقا ماهرا”، في إشارة لعدم جدارة غارسيا بقيادة فريق يضم لاعب بحجم “صاروخ ماديرا”.