السبت 7 صفر 1444 ﻫ - 3 سبتمبر 2022 |
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كيف علّق كلوب على مباراة إيفرتون ضد ليفربول؟

منذ دقيقتين
يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول

يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول

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يبدو أنّ الألماني “يورغن كلوب”، مدرّب ليفربول لا يشعر بالرضا بعد تعادل فريقه مع إيفرتون في ديربي الميرسيسايد.

واكتفى ليفربول بالتعادل مع مضيفه إيفرتون، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عقب المباراة، قال كلوب: “بعد الفوز العصيب يوم الأربعاء الماضي ضد نيوكاسل، كان الأمر صعبًا حقًا، نادراً ما تكون هذه المباريات للأشخاص الذين يحبون كرة القدم الأكثر جمالًا، لأنّ كلا الفريقين يجب أن يقاتلا بجنون”.

وأضاف: “لقد صنعنا الكثير من الفرص ولكن يبدو أننا فقدنا نقطتين، أفضل اللحظات التي مروا بها كانت من الهجمات المرتدة بعد أن كنا في منطقة الجزاء، حارسنا أليسون قام بتصدٍ مذهل حيث اعتقدت أن الكرة دخلت شباكنا”.

في السياق نفسه، اعتبر المدرّب الألماني أنّ “الوضع الذي نحن فيه الآن ليس حلمًا، من الجيد أن يعود اللاعبون من الإصابات، لكن علينا التأكد من أننا نستخدمهم بالطريقة الصحيحة”، مؤكّدًا أنها “ليست البداية التي أردناها، ست مباريات وتسع نقاط ليست حلمًا بالضبط، ولكن هذه هي النقاط التي حصلنا عليها ولنبدأ من هذه النقطة”.

كما أضاف: “إذا مررنا بهذه اللحظات معًا، فلدينا فرصة لخلق لحظات أفضل في المستقبل، أرى أنه يمكننا القيام بذلك”.

    المصدر :
  • العين الإخبارية

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