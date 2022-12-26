كيف علّق مدير "النصر" السعودي على أنباء التعاقد مع رونالدو؟

في أول موقف شبه رسمي حول هذه القضية، علّق البرتغالي مارسيلو سالازار، المدير الرياضي لنادي النصر السعودي على أنباء التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

فقد نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن سالازار: “غير مسموح لي قول نعم أو لا بشأن إمكانية التعاقد مع رونالدو، دعونا ننتظر ونرى كيف ستجري الأمور حتى نهاية العام، كما ترون، هذه مفاوضات صعبة وشاقة، ليس للنادي فقط، ولكن للبلاد وعالم كرة القدم”.

تابع سالازار: “ما يمكنني قوله إنّ رونالدو من بين أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، كان دائمًا نموذجًا بالنسبة لي كرياضي، بسبب الرغبة التي يظهرها لتحقيق الفوز”.

ختم: “وبعد ذلك، كمواطن برتغالي، أدعمه دائمًا، ولكن في الوقت المناسب سيتم الكشف عن المستقبل”.

وعلى الرغم من تضارب الأنباء حول الصفقة حتى هذه اللحظة، كانت صحيفة “أس” الإسبانية، قد كشفت قبل أيام أنّ رونالدو وافق على عرض ‎نادي النصر، وأوضحت أنّ ممثلي النصر، التقوا ممثلي رونالدو يوم الثلاثاء الماضي، واتفقوا على جميع البنود، وتم إغلاق الاتفاقية بانتقال رونالدو إلى النادي السعودي.

وبحسب “أس” فإنه في النصر يعتبر أنّ رونالدو سيكون في الرياض، وأن هذا الأمر مفروغ منه.

وأكدت أنه بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة مع إدارة النصر، قرر رونالدو الذهاب واللعب في ‎النصر حتى 2025.

من جهتها، قالت صحيفة “ماركا” إن رونالدو سيلعب للنصر لعامين ونصف العام، ثم سيصبح سفيرا لترشيح السعودية مع مصر واليونان لتنظيم كأس العالم 2030.

وأكدت أن النصر سيتخلى عن ثلاثة لاعبين لضمان أنّ وجود رونالدو لا يعني خرقًا للرقابة المالية، وأبرز المرشحين للرحيل: جلال الدين ماشاريبوف، وبيتي مارتينيز.